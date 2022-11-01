قبل أيام من قمة المناخ.. اعتقال ناشط بيئي هندي في مصر قبل الإفراج عنه

مع اقتراب قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 من الانعقاد، والتي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية من 6 إلى 18 نوفمبر-تشرين الثاني الجاري، تعمل مصر على تقديم نفسها كأحد الدول الراعية والرائدة في مجال المناخ.

وعبرت منظمات حقوقية دولية عن قلقها في مسائل تتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير، حيث تقف عقبة أمام إنجاح هذا المؤتمر العالمي الذي عادة ما يحظى بتغطية إعلامية واسعة.

مؤخراً، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بأنباء عن اعتقال الناشط البيئي آجيت راجاجوبال، هندي الجنسية، وصديقه المحامي الحقوقي مكاريوس لحظي الذي طلب المساعدة منه، غير أن أخبارهما انقطعت وفشل حقوقيون في التواصل معهما بعد اختفائهما مساء الأحد.

وأفادت مصادر إعلام أن الناشط البيئي الهندي تعرض للاعتقال من قبل كمين بأحد شوارع مدينة العبور خلال رحلته للدعاية لقضايا البيئة من القاهرة إلى السويس مشياً على الأقدام، لمسافة 260 كيلومتراً، للوصول إلى مكان انعقاد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، قبل أن تفرج قوات الأمن المصرية عنه يوم الإثنين.

وهو ما أكدته المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية مستقلة، في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على تويتر.

وقال المحامي المصري لحظي أنه تم التحقيق معه حول طبيعة علاقته بالناشط الهندي، وما إذا كان مشتركا معه في طباعة وترجمة اللافتة التي كانت بحوزته.

جدل واسع

ندد نشطاء على منصات التواصل اختفاء الناشط الهندي على يد أفراد الشرطة المصرية وتداولوا على نطاق واسع وسم #مكاريوس_فين للضغط على السلطات والإفراح عنه.

وقال مصطفى جابر في منشور على فيسبوك إنه رغم الإفراج عن الناشط الهندي والمحامي، لكن حادثة الاعتقال أصبحت "فضيحة دولية".

واعتبر حساب على تويتر يدعى "ثورة شعب" أن سبب اعتقال الناشط الهندي يعود إلى الصور التي التقطها أثناء تجوله في مصر وتظهر فيها شوارع مليئة بالأزبال، معلقا "ده أبسط دليل إن مؤتمر المناخ بتاع شرم الشيخ في وادي وبقية مصر في وادي تاني أشبه بالخرابة!".

يذكر أن الناشط البيئي الهندي بدأ رحلته، السبت، من أمام نهر النيل بمنطقة شبرا شمال القاهرة، ونشر مجموعة من الصور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي توثق مراحل سيره.

ويعتبر راجاجوبال أحد أعضاء حركة عالمية تحمل عنوان "مسيرة من أجل كوكبنا" (march for our planet) واعتبر نشطاء أن ما جرى لآجيت ومكاريوس "أمر غير مقبول" في ظل قرب انعقاد مؤتمر دولي للمناخ في مصر.

حرية التعبير قبل قمة المناخ

أعلنت الناشطة البيئية السويدية، غريتا تونبرغ، عن مقاطعتها لمؤتمر المناخ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر من خلال نشرها عريضة تحث مصر على فتح فضاء مدني والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا قبل القمة.

ويتزامن يوم الاحتجاج مع مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول أجنبية آخرين في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ السياحي المطل على البحر الأحمر في شرق مصر، وهو ما يزيد من درجة تأهب سلطات الأمن.

وأطلقت الدعوة إلى الاحتجاج في وقت يمر فيه المصريون بوضع اقتصادي صعب في ظل غلاء المعيشة مع بلوغ التضخم نسبة 15%، وفقدان الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ بداية العام الحالي أمام الدولار، بعدما قرر البنك المركزي المصري مؤخراً اعتماد سعر صرف مرن.