شاهد: ملاعب قطر التي ستجرى فيها مباريات كأس العالم

مع اقتراب بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر في نسختها الثانية والعشرين، في الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول، يتساءل بعض الجماهير عن عدد الملاعب التي ستجرى فيها المباريات، وسعتها، وكلفة انشاءها.

اليكم تفاصيل كل هذه الأسئلة.

حسب الأرقام الرسمية فإن قطر انفقت حوالي سبعة مليارات دولار على إنشاء هذه الملاعب، المجهزة بتكنلوجيا حديثة كمنظومة التبريد بالطاقة الشمسية.

ملاعب قطر الثمانية

استاد البيت

يتسع ل 60.000 متفرجا، وسيستضيف المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في المجموعة الأولى، يقع في مدينة الخور.

استاد أحمد بن علي

يتسع ل 40.000 متفرجاً، ويقع في مدينة أم الأفاعي.

استاد الجنوب

يستع ل 40.000 متفرجا، ويقع في مدينة الوكرة

استاد خليفة الدولي

يقع هذا الملعب في العاصمة القطرية الدوحة، ويتسع ل 40.000 متفرجا.

استاد المدينة التعليمية

يقع في مدينة الريان ويتسع ل 40.000 متفرجا.

استاد لوسيل

يقع في الدوحة ويتسع ل 80.000 متفرجا، وسيستضيف المباراة النهائية.

استاد 974

يقع في الدوحة ويتسع ل 40.000 متفرجا.

استاد الثمامة

تم انشاء هذا الاستاد في الدوحة ويتسع ل 40.000 متفرجا.