القضاء الفرنسي يستدعي شركة تابعة لمجموعة فانسي للبناء في تحقيق حول ظروف العمّال في قطر

قالت مجموعة البناء الفرنسية فينسي يوم الاثنين إنها تنفي الاتهامات الموجهة لها بشأن ظروف العمل في مواقع عملها في قطر، وإنها ستواصل التعاون مع المحاكم في هذا الشأن.

وأوضحت الشركة في بيان: "تؤكد مجموعة فينسي أن الشركة التابعة لها فينسي كونستراكشن جراندز بروجكتس تم استدعاؤها من قبل قاضي التحقيق في نانتير في التاسع من نوفمبر للرد على الاتهامات المتعلقة بشكوى تعود إلى عام 2015" وقبل أسبوعين من افتتاح مونديال قطر 2022.

وأضافت "منذ عام 2015، تنكر فينسي بشدة المزاعم الموجهة ضدها بشأن مشاريعها في قطر والتي تنفذها شركة كيو.دي.في.سي، التي تمتلك فينسي كونستراكشن جراندز بروجكتس فيها حصة 49 بالمئة".

كما دحضت الشركة اتهامات تتعلق بفرض "العمل القسري" و"الاتجار بالبشر" بعد شكاوى من منظمات غير حكومية وموظفين سابقيين من الهند ونيبال.