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بورتوريكو

ملكتا جمال الأرجنتين وبورتريكو السابقتان تدخلان القفص الذهبي بعد علاقة سرية استمرّت عامين

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بقلم:  يورونيوز
ملكة جمال بورتريكو فابيولا فانتين وملكة جمال الأرجنتين ماريانا فاريلا
ملكة جمال بورتريكو فابيولا فانتين وملكة جمال الأرجنتين ماريانا فاريلا   -   حقوق النشر  حساب Fabiola Valentín على إنستغرام

أعلنت ملكة جمال الأرجنتين في منشور مشترك على إنستغرام مع ملكة جمال بورتوريكو أنهما تزوجتا بعد علاقة وقصة حب قررتا الحفاظ على خصوصيتها طوال الفترة الماضية.

التقت فابيولا فانتين ملكة جمال بورتريكو بملكة جمال الأرجنتين ماريانا فاريلا للمرة الأولى عام 2020، في مسابقة ملكة الجمال في تايلند، لكن لم تفز أي منهما في المسابقة.

واحتوى المنشور على مقطع فيديو يحتوي على صور وتاريخ زواجهما في 28 أكتوبر/تشرين الأول، كما تضمن صورة لقبلة أمام محكمة في بورتريكو.

منذ لقائهما، سافرتا معا وكانتا تنشران بشكل دائم صورا على مواقع التواصل الاجتماعي.

في غضون ثلاثة أيام فقط حصد الفيديو على أكثر من 116 ألف إعجاب و206 مليون مشاهدة على إنستغرام، كما تباينت التعليقات وترواحت بين مؤيد من معارض للخطوة.

أصبح زواج المثليين قانونيًا في بورتوريكو منذ عام 2015، كما هو الحال في كثير من بلدان أمريكا اللاتينية، بما فيها الأرجنتين موطن فاريلا. وآخر تلك البلدان كانت المكسيك حيث سمحت الأسبوع الماضي جميعُ الولايات في هذا البلد بزواج المثليين.