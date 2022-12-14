شاهد: فرحة عارمة تغمر شوارع بوينس آيرس احتفالا بفوز منتخب الأرجنتين

تدفق آلاف الأرجنتينين إلى شوارع العاصمة بوينس آيرس، الثلاثاء بمجرد انتهاء المباراة، وفوز المنتخب على كرواتيا بنتيجة 3-0. وعبر المشاركون عن فرحة عارمة بالرقص والغناء ملوحيين بأعلام الأرجنتين وقمصان المنتخب الأرجنتيني.

ويقول إميليانو آدم، والبالغ 31 عامًا وهو يحتفل: " أنا سعيد جدا، هذه المرة الأولى التي استمتع بها في المباراة من البداية إلى النهاية." وقال جونزاليس إن فوز الثلاثاء والوصول إلى نهائي كأس العالم كانا رائعين وخاصة بسبب الصعوبات الأولية التي واجهها الفريق الأرجنتيني. وستلعب الأرجنتين المباراة الأخيرة في المونديال ضد فرنسا أو المغرب بحسب الفائز يوم الأربعاء.

فازت الأرجنتين بنهائيات كأس العالم لكرة القدم مرتين 1978، 1986 وكان ترتيبها الثاني عامي 1930 و1990 و2014. ووصلت إلى دور الربع النهائي أعوام 1966، 1978، 2006، 2010.

حصلت الأرجنتين على الميدالية الذهبية لكرة القدم في أولمبياد 2004 في أثينا والميدالية الفضية في أولمبياد 1928، 1996 وفاز منتخب الشباب بكأس العالم للشباب في كرة القدم 6 مرات.