وكالة إنترفاكس: بوتين يوقع قانونا يسمح بتجنيد مرتكبي الجرائم الخطيرة

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء يوم الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانونا يسمح بتجنيد مرتكبي الجرائم الخطيرة.

وأوضحت الوكالة أن القانون يستثني المدانين بارتكاب جرائم الاعتداء الجنسي على أطفال أو الخيانة أو التجسس أو الإرهاب.

في الوقت نفسه، نقلت الوكالة عن بوتين القول يوم الجمعة إن روسيا انتهت من تعبئة 318 ألف فرد للخدمة في القوات المسلحة.

وكان بوتين قد أعلن في 21 سبتمبر أيلول "تعبئة جزئية" في ظل تعرض قوات بلاده لسلسلة من الانتكاسات العسكرية في أوكرانيا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن الخطوة ستشهد استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط للخدمة.