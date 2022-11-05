كوريا الشمالية تطلق أربعة صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه البحر

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه البحر، في أحدث عملية إطلاق صواريخ ضمن عدد قياسي من عمليات الإطلاق نفّذتها بيونغ يانغ هذا الأسبوع.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن الجيش الكوري الجنوبي رصد إطلاق الصواريخ "من تونغريم، في مقاطعة بيونغان الشمالية (غرب)، باتجاه بحر الغرب اليوم نحو الساعة 11,32 صباحًا وحتى الساعة 11,59"، مستخدمةً تسمية أخرى للبحر الأصفر.

ومددت سيول وواشنطن مناوراتها الجوّية المشتركة حتّى السبت ردًا على عمليّات إطلاق الصواريخ الكوريّة الشماليّة.

وتُعتبر المناورات العسكريّة الأمريكية-الكوريّة الجنوبيّة من بين الأكبر على الإطلاق، وينشر فيها الطرفان مئات المقاتلات.

واعتبرت بيونغ يانغ ،أنّ تمديد المناورات "خيار خطِر جدًا وسيّئ".

ووصفت بيونغ يانغ الأربعاء التدريبات التي سُمّيت "العاصفة اليقظة" (Vigilant Storm) بأنّها "استفزازيّة وعدائيّة"، مهدّدةً سيول وواشنطن بـ"دفع أكبر ثمن في التاريخ".

وتنظر كوريا الشماليّة إلى المناورات العسكريّة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبيّة على أنّها تدريبات لغزو أراضيها أو إطاحة نظامها.

وأجرت كوريا الشماليّة في أيلول/سبتمبر تعديلات على عقيدتها النوويّة تُتيح لها تنفيذ ضربات وقائيّة في حال بروز تهديد وجودي لنظام كيم جونغ أون.

وتشير العقيدة الجديدة إلى أنّه في حال تعرّض "نظام القيادة والسيطرة" النووي الكوري الشمالي "لخطر هجوم قوّات معادية، فسيتمّ توجيه ضربة نوويّة في شكل تلقائي وفوري".