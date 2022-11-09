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كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق "صاروخا بالستيا غير محدد"

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بقلم:  يورونيوز
شاشة تلفزيون تعرض إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية خلال برنامج إخباري في سيول، كوريا الجنوبية.
شاشة تلفزيون تعرض إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية خلال برنامج إخباري في سيول، كوريا الجنوبية.   -   حقوق النشر  Ahn Young-joon/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا واحدا على الأقل الأربعاء، وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي في أحدث تجربة تجريها بيونغ يانغ عقب عملية إطلاق عدد قياسي من الصواريخ في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش في سيول إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي" المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

ولم يقدّم الجيش أي تفاصيل إضافية.

وتأتي عملية الإطلاق فيما تفرز الولايات المتحدة الأصوات في انتخابات منتصف الولاية التي حذّرت وكالة الاستخبارات في سيول في وقت سابق من أنها ستكون لحظة قد تكون مناسبة ليجري كيم جونغ أون تجربة نووية متوقعة منذ فترة طويلة.

وأكّدت اليابان كذلك إطلاق الصاروخ مع تغريد الحكومة أن بيونغ يانغ "أطلقت ما يُشتبه بأنه صاروخ بالستي".

المصادر الإضافية • أ ف ب