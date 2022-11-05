مونديال قطر 2022: لاعب سعودي يقول إن إيقاف ميسي يحتاج فقط إلى دعاء الوالدين

أكد لاعب نادي التعاون السعودي معتز هوساوي في مقابلة أجراها مع قناة "إس إس سي" "SSC" المحلية، أن إيقاف نجم منتخب الأرجنتين وباريس سان جيرمان ليونيل ميسي، أحد أفضل اللاعبين في العالم، يحتاج إلى "دعاء الوالدين".

وردا على سؤال، من هو اللاعب السعودي الّذي يمكنه إيقاف ميسي، أجاب هوساوي "إيقاف ميسي يحتاج إلى دعاء الوالدين.. والله دعاء والدين.. يحتاج إلى معجزة".

وشدد هوساوي على أن اللاعب الذي يعتبره الكثيرون من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، لا يزال في قمة مستواه رغم تقدمه في العمر، وأن الحل الوحيد هو توجيه اللكمات له "هو قوي في كل شيء، يحتاج تلكيم وحتّى هذه يمكن يسلم منها".

وفور صدور هذا التعليق انهالت التعليقات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر وليد الحميري صورتين واحدة لميسي وأخرى للهوساوي في تغريدة أرفقها بالكلام الذي جاء على لسان اللاعب السعودي: "معتز هوساوي لاعب المنتخب السعودي عن كيفية إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي : مستوى ميسي الحالي أفضل من مستواه السابق وإيقافه يحتاج إلى دعاء الوالدين".

ومن المفترض أن يلعب الهوساوي إلى جانب منتخب بلاده ضمن المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022 بجانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ودعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل أسابيع، المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم اللعب من أجل الاستمتاع لا النتائج في كأس العالم.

وقال الأمير محمد بن سلمان الذي التقى اللاعبين لتشجيعهم قبل مشاركتهم في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 "العبوا لعبكم، استمتعوا في البطولة، مجموعة صعبة فيها من أقوى فرق العالم وما هو متوقع فوز أو تعادل، اللي نبغاه أنكم تلعبون لعبكم المريح اللي يؤدي وإن شاء الله القادم أفضل، فأنا ما أبغى أي أحد يكون تحت ضغط نفسي ممكن حتى يؤثر على أدائكم الطبيعي".