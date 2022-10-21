صحفي يجهش بالبكاء أمام ميسي ويعترف بأن حلم حياته بمقابلة النجم الأرجنتيني تحقق

بكى صحفي أرجنتيني خلال لقائه بنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، معترفاً أن إجراء مقابلة مع صاحب الكرة الذهبية 7 مرات "كان بمثابة حلم حياته".

وسنحت الفرصة للصحفي الرياضي بابلو جيرالت الذي يعمل لصالح DirecTV Sports الأرجنتينية بلقاء ميسي، وتحدثا عن أمور عدّة بينها مشاركة الأرجنتين في كأس العالم وحظوظها بالظفر باللقب.

وفي لحظة ما، خلال وجود جيرالت قبالة ميسي على الأريكة، أجهش بالبكاء. وقال الصحفي باكياً: "حلمت بالقيام بهذا الأمر كل حياتي، ولكنني لم أعتقد أبداً أنني سأكون محظوظاً بما يكفي، لأتمكن من مرافقتك مع قصتي، مع حبي. أشكرك من كل قلبي"

وكما يظهر في الفيديو الذي حصد أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة منذ نشره أمس، الخميس، بدا من الواضح أن ميسي تفاجأ بما سمعه أولاً. حنى ظهره بعض الشيء منصتاً إلى محاوره وابتسم بين الحين والآخر، قبل أن يواسي جيرالت في النهاية لامساً يديه.

وبعد بضع ثوان، أجاب ميسي: "شكراً جزيلاً لك. أنا متحمس لأن أكون قادراً على الوصول إلى الناس بهذه الطريقة. هناك الكثير من الأشخاص في الأرجنتين أو في العالم بشكل عام يدعمونني دائماً، معجبون بي، بسبب كرة القدم وبسبب ما أنا عليه كشخص".

وأضاف لاعب نادي باريس سان جيرمان "أنا ممتن للعاطفة التي أحصل عليها." ومنذ انتشار الفيديو على الإنترنت، وصف مغردون ميسي بالمتواضع بالنظر إلى ردّة فعله.

وكتب أحد المغردين: "ميسي يعتقد أنه مجرد شخص يلعب كرة القدم، بالنسبة لنا هو أكثر من ذلك بكثير" ، بينما كتب مغرد آخر: "كنت سأبكي لو كنت حاضرا مع أفضل لاعب على الإطلاق لعب كرة القدم".

ورجح ميسي أن تفوز فرنسا أو البرازيل بكأس العالم الذي يقام في قطر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، كما عبر عن قلقه من إصابة دي ماريا وديبالا. يذكر أخيراً أن المنتخب الأرجنتيني سيواجه منتخبات السعودية وبولندا والمكسيك.