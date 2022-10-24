شاهد: بن سلمان يطالب لاعبي السعودية باللعب من أجل الاستمتاع لا النتائج في كأس العالم

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم يوم الأحد (23 أكتوبر تشرين الأول)، لتشجيعهم قبل مشاركتهم في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وقال الأمير محمد بن سلمان "أول شي ألف مبروك التأهل، ودائما يعني المنتخب واللعيبة والفريق القائم والوزارة والاتحاد يقومون بجهد لضمان التأهل، وهذا أصبح شي يعني لازم بالنسبة لنا كسعوديين وكمنتخب سعودي. أنا أعرف مجموعتنا صعبة ها السنة في كأس العالم ما حد متوقع مننا إن حتى نتعادل أو نفوز، فاللي آبي أقوله لكم خلكم مرتاحين".

وأضاف: "العبوا لعبكم، استمتعوا في البطولة، مجموعة صعبة فيها من أقوى فرق العالم وما هو متوقع فوز أو تعادل، اللي نبغاه أنكم تلعبون لعبكم المريح اللي يؤدي وإن شاء الله القادم أفضل، فأنا ما أبغى أي أحد يكون تحت ضغط نفسي ممكن حتى يؤثر على أدائكم الطبيعي".

من جانبه رد وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز آل سعود، على ولي العهد قائلا "أنتم الأساس في الدعم لنا طال عمرك، وأتوقع الشباب بيضوا الوجه في التصفيات وكانوا قد المسؤولية وإن شاء الله بيكملون ها المسيرة بتمثيل المنتخب في كأس العالم إن شاء الله، وهم وعدوني الله يحييك أنهم يقدمون أقصى جهدهم، إنهم يقدمون شي يليق بالمملكة".

وأعرب ولي العد السعودي عن رغبته في أن يستمتع اللاعبون بالمباريات دون أي ضغوط قائلا "أنا يهمني يستمتعون في ها الثلاث مباريات، موفقين إن شاء الله ودعواتنا معكم ونتابع كل شي إن شاء الله أول بأول".

وهذه هي المشاركة السادسة للمنتخب السعودي في كأس العالم وتلعب السعودية في المجموعة الثالثة بجانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.