الغزو الروسي لأوكرانيا | خيرسون من دون كهرباء وماء بعد قصف أوكراني على خطوط الإمداد

الغزو الروسي لأوكرانيا | خيرسون من دون كهرباء وماء بعد قصف أوكراني على خطوط الإمدادمحادثة
أعلنت أجهزة الطوارئ في المناطق التي تحتلها موسكو في أوكرانيا، الأحد أن سد كاخوفكا الاستراتيجي في منطقة خيرسون التي تسيطر عليها روسيا لحقت به "أضرار" جراء ضربة أوكرانية، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.
ونقلت وكالات الأنباء عن أجهزة الطوارئ أن "اليوم عند الساعة 10,00 (08,00 ت غ) سُجلت ضربة بستة صواريخ هيمارس. أسقطت وحدات الدفاع الجوي خمسة صواريخ وأصاب صاروخ أحد أقفال سد خاكوفا الذي لحقت به أضرار". وحذرت أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية من أن قوات موسكو تعتزم نسف المنشأة الاستراتيجية للتسبب بفيضان.
خيرسون من دون كهرباء وماء بعد قصف أوكرانيا على خطوط إمداد
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن شركة للطاقة في مدينة خيرسون الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا يوم الأحد أن الكهرباء انقطعت عن المدينة. ونقلت الوكالة عن خدمة خيرسون أوبلينيرغو الصحفية قولها إنه جار استيضاح أسباب الانقطاع الذي حدث وسط تحذيرات من أن معركة في المدينة الاستراتيجية قد تكون على وشك البدء.
واشنطن بوست: أمريكا تطالب أوكرانيا سرا بأن تظهر لروسيا انفتاحها على المحادثات
ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن الولايات المتحدة تشجع أوكرانيا سرا على التلميح بالانفتاح على التفاوض مع روسيا، بعد أن قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن موسكو تصعد الحرب وليست راغبة بجدية في المشاركة في محادثات سلام.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تذكر أسماءها القول إن طلب المسؤولين الأمريكيين لا يهدف إلى الضغط على أوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإنما محاولة محسوبة لضمان أن تحافظ كييف على دعم دول أخرى.
وأضافت الصحيفة، أن مسؤولين من الولايات المتحدة وأوكرانيا أقروا بأن رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تسبب في قلق في أجزاء من أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث تشعر تلك المناطق بأكبر تبعات للحرب على تكلفة الغذاء والوقود.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه قوله "الإرهاق من تبعات الملف الأوكراني حقيقة واقعة بالنسبة لبعض شركائنا".
وكالة الطاقة الذرية: عودة التيار الكهربائي الخارجي إلى محطة زابوريجيا النووية
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت عودة التيار الكهربائي الخارجي إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا بعد يومين من انفصالها عن شبكة الكهرباء بعدما ألحق قصف روسي الضرر بخطوط الجهد العالي.
وقال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان إنه تم إصلاح خطي الكهرباء الخارجيين بالمحطة وبدأت إعادة الربط بالشبكة بعد ظهر أمس الجمعة.
وكرر غروسي دعوته إلى إنشاء منطقة أمان نووي وحماية أمنية حول المحطة لمنع وقوع حادث نووي، مضيفا "لا يمكننا تحمل إضاعة المزيد من الوقت. يجب أن نتحرك قبل فوات الأوان".
مهاجمون يصيبون قاضيا مواليا لروسيا حكم بالإعدام على أجانب في أوكرانيا
قال مسؤول موال لموسكو يوم السبت إن مهاجمين أوكرانيين أطلقوا النار على قاض في منطقة بشرق أوكرانيا تسيطر عليها روسيا وأصابوه بجروح خطيرة بعد أن حكم على ثلاثة أجانب بالإعدام في يونيو حزيران.
وقال دينيس بوشيلين، حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية التي تسيطر روسيا على أجزاء منها، إن القاضي ألكسندر نيكولين أصيب في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة في بلدة فوهليهيرسك شمال شرق مدينة دونيتسك.
وكتب بوشيلين على تلغرام "يستمر النظام الأوكراني في إظهار أساليبه الإرهابية الدنيئة".
ونقل عن الأطباء أن حالة نيكولين خطيرة لكنها مستقرة.
وحكم نيكولين في يونيو حزيران بإعدام بريطانيين اثنين ومغربي أُلقي القبض عليهم في أثناء القتال لصالح أوكرانيا قائلا في منطوق الحكم إنهم حاولوا الإطاحة بالسلطات المحلية.
وأُطلق سراح الرجال الثلاثة، الذين وصفهم بوشيلين بأنهم "مجرمو حرب نازيون"، في سبتمبر أيلول في إطار تبادل كبير للأسرى بين أوكرانيا وروسيا.
وقُتل وأصيب في الأشهر الأخيرة عدد من المسؤولين الذي عينتهم روسيا في محاولات اغتيال على ما يبدو.
شولتس يؤكد أن اتفاق تجنّب التصعيد النووي في أوكرانيا يبرر زيارته إلى الصين
دافع المستشار الألماني أولاف شولتس السبت عن زيارة مثيرة للجدل أجراها إلى الصين ووصفها بأنّها "تستحق العناء"، مستنداً في ذلك إلى اتفاق على معارضة استخدام الأسلحة النووية في الحرب في أوكرانيا.
وأشاد شولتس خلال اجتماع الحزب الاشتراكي الديموقراطي غداة زيارته التي استغرقت 12 ساعة إلى بكين، باتفاق مع الرئيس الصيني شي جينبينغ يقضي بضرورة تجنّب تصعيد نووي للغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال "أعتقد أنّه في ضوء كلّ الجدل بشأن ما إذا كان السفر إلى هناك أمراً صحيحاً أم لا - حقيقة أنّ الحكومة الصينية، الرئيس الصيني وأنا تمكنّا من القول إنه يجب عدم استخدام أي أسلحة نووية في هذه الحرب - من أجل ذلك وحده، كانت هذه الرحلة تستحق العناء".
وقال شولتس بعد محادثات مع شي الجمعة، إنه شدّد على أنّ "الحرب الروسية في أوكرانيا تشكّل وضعاً خطيراً للعالم بأسره" وحثّ بكين حليفة روسيا على استخدام "نفوذها" على موسكو لتجنّب التصعيد ووقف الغزو.
من جهتها، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الجمعة بأنّ "شي أشار إلى حاجة الصين وألمانيا، وهما دولتان رئيسيتان لهما تأثير كبير، للعمل معاً في أوقات التغيير وعدم الاستقرار والمساهمة بشكل أكبر في السلام والتنمية العالميين".
وكان البيت الأبيض قد أعلن هذا الأسبوع أنّ نقاشات المسؤولين الروس المتكرّرة بشأن احتمال استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا جعل واشنطن تشعر بالقلق من تحوّل الأمر إلى واقع.
وردّت وزارة الخارجية الروسية بأنّ "الأولوية القصوى" للعالم يجب أن تكون تجنّب صدام القوى النووية "في الوضع الحالي الصعب والمضطرب".
وكان المستشار الألماني أول زعيم في مجموعة السبع يزور بكين منذ بداية جائحة كوفيد. وأجرى هذه الزيارة برفقة وفد تجاري كبير.
وأثارت الرحلة انتقادات في ألمانيا وبين الشركاء الأوروبيين بشأن اعتماد برلين المتزايد على بكين، كما أثارت جدلًا لأنها جاءت بعد فترة وجيزة من تعزيز شي قبضته على السلطة في الصين، الشهر الماضي فقط.
زيلينسكي: إيران تكذب بشأن إرسال عدد محدود من الطائرات المسيرة لروسيا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت إن إيران تكذب بشأن إرسالها عددا محدودا من الطائرات المسيرة إلى روسيا.
وأضاف زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تسقط عشرا على الأقل من هذه الطائرات يوميا.
واعترفت إيران للمرة الأولى يوم السبت بأنها زودت موسكو بطائرات مسيرة لكنها قالت إنها أرسلتها قبل الحرب في أوكرانيا، حيث تستخدم روسيا طائرات مسيرة لاستهداف محطات طاقة وبنية تحتية مدنية.
وقال حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني إنه تم إرسال "عدد صغير" من الطائرات المسيرة إلى روسيا قبل شهور قليلة من الغزو.
أوكرانيا تحذّر إيران من عواقب "التواطؤ" مع موسكو
حذّرت أوكرانيا إيران السبت من أن "عواقب التواطؤ" مع موسكو "تتجاوز المنفعة" التي ستجنيها من دعم روسيا، بعدما أقرّت طهران لأول مرة بإرسال مسيّرات إلى روسيا.
وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نكولينكو على فيسبوك "على طهران أن تدرك بأن عواقب التواطؤ في جرائم عدوان روسيا الاتحادية على أوكرانية ستتجاوز المنفعة (التي ستجنيها إيران) من دعمها لروسيا".
قال وزير الخارجية السويدي للإذاعة يوم السبت إن الحكومة الجديدة في البلاد ستنأى بنفسها عن فصائل "وحدات حماية الشعب" الكردية في الوقت الذي تسعى فيه ستوكهولم إلى الحصول على موافقة تركيا من أجل عضويتها المنشودة في حلف شمال الأطلسي.
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إيران تعترف بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا قبل حرب أوكرانيا
اعترفت إيران للمرة الأولى يوم السبت، بأنها زودت موسكو بطائرات مسيرة، لكنها قالت إنها أرسلتها قبل الحرب في أوكرانيا حيث استخدمت روسيا طائرات مسيرة لاستهداف محطات طاقة وبنية تحتية مدنية.
وقال حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، إنه تم إرسال "عدد صغير" من الطائرات المسيرة إلى روسيا قبل أشهر قليلة من غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير /شباط.
وفي أكثر ردود إيران تفصيلا حتى الآن على مسألة الطائرات المسيرة، نفى الوزير استمرار طهران في تزويد موسكو بطائرات مسيرة.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن أمير عبد اللهيان قوله "هذه الجلبة التي أثارتها بعض الدول الغربية بأن إيران قدمت صواريخ وطائرات مسيرة لروسيا للمساعدة في الحرب في أوكرانيا - الجزء المتعلق بالصواريخ خاطئ تماما".
وأضاف "الجزء المتعلق بالطائرات المسيرة صحيح، زودنا روسيا بعدد صغير من الطائرات المسيرة قبل أشهر من حرب أوكرانيا".
اتهامات لموسكو بالسعي لجعل الأوكرانيين يتجمدون بردا وبإجلاء سكان قسرا
اتهمت الولايات المتحدة الجمعة، روسيا بأنها تسعى إلى جعل الأوكرانيين "يتجمدون" بردا هذا الشتاء بينما تقف عاجزة عن تحقيق انتصارات عسكرية، في وقت أعلن الرئيس الروسي استمرار إجلاء السكان من منطقة خيرسون الجنوبية في مواجهة ضغوط قوات كييف.
ونددت أوكرانيا بما وصفته بأنه "ترحيل جماعي قسري" إلى أراضيها الواقعة شرقًا تحت السيطرة الروسية أو إلى روسيا نفسها.