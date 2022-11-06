نتنياهو في خطابه بذكرى اغتيال رابين: سنواصل منع إيران من الوصول الى القوة النووية

بعد 4 أيام من فوزه في انتخابات الكنيست بمساعدة اليمين المتطرف، ألقى زعيم الليكود بنيامين نتنياهوخطابا أمام الكنيست الذي عقد جلسة بمناسبة الذكرى الـ27 لاغتيال رئيس الوزراء العمالي إسحاق رابين. على يد متطرف يهودي يدعى يغال عمير معارض لاتفاقات أوسلو مع الفلسطينيين.

وفيما بدا وكأنه رسائل للداخل والخارج القلقِ من احتمال رؤية زعيم حزب العظمة اليهودية إيتمار بن غفير في حكومة جديدة، حاول زعيم المعارضة الإسرائيلية الذي يستعد للعودة للحكم، إرسال إشارات طمأنة فقال في خطابه: "إذا تخلت إسرائيل عن حكم القانون وفككت ديمقراطيتها وعادت إلى الوراء بوضعها جانبا رغبتها في السلام وعلاقاتها مع المجتمع الدولي فإننا حينها سنتحول لدولة ضعيفة وسندفن حينها فكر رابين".

وأضاف حليف بن غفير في الانتخابات بقوله: "إننا لن نسمح بأن يحدث هذا". كما دعا خصومه للتعاون فقال: "الآن وقد انتهت الانتخابات، علينا أن نخرج من خنادقنا ونتعلم كيف نعمل سويا. لأن اختلاف الرؤى لن يختفي. صحيح أننا لا نتفق في عدة قضايا تتطلب منا التصرف بمسؤولية" على حد قوله.

نتنياهو المنتشي بفوزه لم ينس طهران، فأكد في خطابه على مواصلة العمل على منع إيران من التحول إلى قوة نووية.