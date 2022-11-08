بعد تلقيها إذنا بالدخول.. إنزال89 مهاجراً على متن سفينة رايز أبوف في صقلية

رست سفينة "رايز أبوف" الإنسانية في صقلية الثلاثاء، حيث أنزلت 89 شخصا أنقذتهم في البحر المتوسط، حسبما أعلنت منظمة "لايفلاين" الألمانية غير الحكومية.

وقال أكسل ستيير، مؤسِّس المنظمة لوكالة فرانس برس: "انتهى إنزال الناجين البالغ عددهم 89". وكانت "رايز أبوف" تلقّت مساء الإثنين إذناً بالدخول إلى ميناء ريدجيو كالابريا.

إجلاء ستة مهاجرين لأسباب طبية

وتم إجلاء ستة مهاجرين لأسباب طبية الأحد من هذه السفينة الصغيرة مقارنة بالسفن الثلاث الأخرى التابعة للمنظمات غير الحكومية العاملة حالياً في البحر المتوسط، والتي تواجه رفض الحكومة الإيطالية الجديدة إنزال جميع ركابها.

بعد أسابيع في البحر، سُمح للسفينة "هيومانيتي وان" التابعة لمنظمة "اس او اس هيومانيتي" والتي ترفع العلم الألماني بالرسو في كاتانيا الأحد، لإنزال 144 شخصاً معظمهم من النساء والقاصرين. ومع ذلك، لا يزال على متن السفينة 35 مهاجراً بالغاً ذكورًا لا تريد إيطاليا استقبالهم.

كذلك، رست سفينة "جيو بارنتس" التابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" والتي ترفع العلم النروجي، مساء الأحد في كاتانيا حيث سمحت السلطات الإيطالية لـ357 شخصاً بالنزول بينهم أطفال، بينما رفضت استقبال 215 شخصاً آخرين.

انتشارالأمراض والأوبئة المهاجرين في سفينة "جيو بارنتس"

وألقى سوريان من بين هؤلاء بنفسيهما في المياه الاثنين، بينما غاص شخص ثالث لإنقاذهما. وهم بحالة جيدة. وقال السناتور عن الحزب "الديمقراطي" في إيطاليا، أنتونيو نيسيتا، لوكالة فرانس برس إنهم باتوا ليلتهم في شاحنة على الرصيف وسيتمكّنون من تقديم طلب لجوء.

وأضاف أنّه من المقرّر إجراء فحص طبّي جديد الثلاثاء في سفينة "جيو بارنتس" حيث ينتشر وباء الجرب بين المهاجرين الذين بقوا على متنها.

وحتّى الآن، لم تتوصل سفينة "أوشن فايكنغ" التابعة للمنظمة الأوروبية "اس او اس ميديتيرانيه"، والتي ترفع العلم النروجي، إلى اتفاق بشأن الرسو في ميناء إيطالي، وكانت تبحر صباح الثلاثاء قبالة سيراكيوز، حسبما أفاد مصور لوكالة فرانس برس موجود على متنها.

وقالت المنظمة الاثنين: "بات الوضع على متن أوشن فايكنغ غير محمول بالنسبة للـ234 الذين جرى إنقاذهم. بعد 17 يوماً على متنها، تضرّرت حالتهم النفسية بشدّة، إذ يعاني الكثير منهم من الأرق كما يُظهرون علاماتٍ على القلق والاكتئاب".

موقف متشدد حيال المهاجرين

تعهّدت الحكومة الإيطالية الجديدة، الأكثر يمينية منذ الحرب العالمية الثانية، باتخاذ موقف متشدد حيال المهاجرين. وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي إن المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر هم من مسؤولية الدولة التي تبحر السفن تحت علمها.

ووفقاً المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد سجّلت ألمانيا أكبر عدد من طلبات اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي (148200) في العام 2021، متقدّمة على فرنسا (89400) وإسبانيا (65400) والمملكة المتحدة (56500) وإيطاليا (43800).

وشهدت إيطاليا هذه السنة زيادة حادّة في دخول أراضيها عن طريق البحر، وفقاً لأرقام وزارة الداخلية، حيث وصل 88100 شخص إلى سواحلها منذ الأول من كانون الثاني/يناير، مقابل حوالى 56 ألفاً و30400 على التوالي في الفترة نفسها من العامين 2021 و2020، اللذين طغت عليهما الأزمة الصحية.

وأوضحت وزارة الداخلية أنّ 14 في المئة فقط من المهاجرين الذين دخلوا البلاد هذه السنة تمّ إنقاذهم بواسطة سفن المنظمات الإنسانية غير الحكومية.