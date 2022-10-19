جيش كوريا الشمالية يأمر بإطلاق مزيد من قذائف المدفعية ردا على سيول

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن جيش كوريا الشمالية قوله إنه أمر قواته بإطلاق المزيد من قذائف المدفعية قبالة سواحل البلاد الشرقية والغربية يوم الأربعاء ردا على إطلاق كوريا الجنوبية مقذوفات من قاذفات صواريخ متعددة الفوهات.

يأتي هذا الأمر بعدما أطلقت كوريا الشمالية نحو مئة قذيفة في البحر قبالة ساحلها الغربي يوم الاثنين في حوالي الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش) و150 قذيفة أخرى قبالة ساحلها الشرقي، بحسب بيان لهيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي.