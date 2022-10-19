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كوريا الشمالية

جيش كوريا الشمالية يأمر بإطلاق مزيد من قذائف المدفعية ردا على سيول

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون
رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون   -   حقوق النشر  Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن جيش كوريا الشمالية قوله إنه أمر قواته بإطلاق المزيد من قذائف المدفعية قبالة سواحل البلاد الشرقية والغربية يوم الأربعاء ردا على إطلاق كوريا الجنوبية مقذوفات من قاذفات صواريخ متعددة الفوهات.

يأتي هذا الأمر بعدما أطلقت كوريا الشمالية نحو مئة قذيفة في البحر قبالة ساحلها الغربي يوم الاثنين في حوالي الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش) و150 قذيفة أخرى قبالة ساحلها الشرقي، بحسب بيان لهيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي.