فيديو: الشرطة الألمانية تبحث عن شخص يُشتبه بإطلاقه النار قرب مدرسة غرب البلاد

أطلقت الشرطة الألمانية في ولاية شمال الراين – وستفاليا، اليوم الأربعاء حملة بحث عن شخص مشتبه به على إثر تلقيها تقارير تفيد بأن شخصاً أطلق عياراتٍ نارية في الهواء بالقرب من مدرسة في مدينة زيغبورغ.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية، كريستوف غايلز: إن شهوداً أبلغوا الشرطة أنهم رأوا شخصاً بيده "مسدس ذو سبطانة طويلة" حين حدثت واقعة إطلاق النار في الصباح.

وأوضح غايلز أن الشرطة صادفت أثناء عملية البحث عدداً من الأشخاص تتطابق أوصافهم مع تلك التي ذكرها الشهود عن المشتبه به لرجال الشرطة وأضاف أن طائرات هليكوبتر تمّ نشرها للمساعدة في عملية المطاردة، مشيراً إلى أن ذخيرة وألعاب نارية تمت العثور عليها ومصادرتها.