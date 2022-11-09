English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
ألمانيا

فيديو: الشرطة الألمانية تبحث عن شخص يُشتبه بإطلاقه النار قرب مدرسة غرب البلاد

Access to the comments محادثة
بقلم:  Hassan Refaei
صورة أرشيفية للشرطة الألمانية في بيرشتسجادن، 20 أكتوبر 2022.
صورة أرشيفية للشرطة الألمانية في بيرشتسجادن، 20 أكتوبر 2022.   -   حقوق النشر  Peter Kneffel/(c) Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

أطلقت الشرطة الألمانية في ولاية شمال الراين – وستفاليا، اليوم الأربعاء حملة بحث عن شخص مشتبه به على إثر تلقيها تقارير تفيد بأن شخصاً أطلق عياراتٍ نارية في الهواء بالقرب من مدرسة في مدينة زيغبورغ.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية، كريستوف غايلز: إن شهوداً أبلغوا الشرطة أنهم رأوا شخصاً بيده "مسدس ذو سبطانة طويلة" حين حدثت واقعة إطلاق النار في الصباح.

وأوضح غايلز أن الشرطة صادفت أثناء عملية البحث عدداً من الأشخاص تتطابق أوصافهم مع تلك التي ذكرها الشهود عن المشتبه به لرجال الشرطة وأضاف أن طائرات هليكوبتر تمّ نشرها للمساعدة في عملية المطاردة، مشيراً إلى أن ذخيرة وألعاب نارية تمت العثور عليها ومصادرتها.

المصادر الإضافية • أ ب