فيديو: برلين تتسابق مع الشتاء وتحول مطارها القديم إلى مركز للاجئين الأوكرانيين

تتسابق ألمانيا مع الزمن من أجل توفير مساكن للاجئين الأوكرانيين قبل حلول الشتاء، اللاجئون الذين وصلوا البلاد هذا العام هرباً من جحيم الحرب التي شنتها روسيا على بلادهم، تم وضع بعضهم في مآوي مؤقتة. أحدها مطار سابق في برلين.

تعمل برلين على تحويل إلى سكن مؤقت للاجئين بسعة 3,600 سرير، حيث تكافح من أجل استيعاب المزيد من الأوكرانيين.

وتم بالفعل افتتاح محطتين سابقتين في مطار تيغيل في الربيع، وتقوم حاليا حكومة ولاية برلين بإصلاح خيمتين كبيرتين على مدرج المطار ووضع أجهزة تدفئة للوقاية من برد الشتاء، فيما تم فتح مبنى آخر لتسجيل الوافدين الجدد، ووضع 900 سرير جديد.

استقبلت ألمانيا مليون لاجئ من أوكرانيا منذ أن هاجمت روسيا الدولة الواقعة في شرق أوروبا قبل تسعة أشهر تقريبًا.

ويصل ألمانيا عدد أكبر من طالبي اللجوء من دول مثل سوريا ومولدوفا وأفغانستان مقارنة بالسنوات السابقة.

وحذر رئيس الاتحاد الألماني للمدن الأسبوع الماضي من أن العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد لم تعد قادرة على توفير سكن لائق للاجئين.

في مطار تيغيل، وجد حوالي 1,500 لاجئ أوكراني حاليًا منزلاً مؤقتًا - غالبيتهم من الأمهات مع أطفالهن - حيث تمتلئ منازل اللاجئين العادية في العاصمة الألمانية والتي تضم ما يقرب من 28,000 سرير.

استقبلت برلين أكثر من 100 ألف أوكراني حتى الآن، وبينما وجد الكثير منهم سكنًا خاصًا مع الأقارب أو الألمان الذين فتحوا منازلهم لهم، يعتمد حوالي 3,000 حاليًا على المدينة في الإقامة.