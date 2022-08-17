شاهد: أوكرانيون يعيشون في "حاويات" ألمانية هرباً من الحرب

اضطر الملايين من الأوكرانيين إلى الفرار من بلادهم إلى دول أوروبية مختلفة هربا من آتون الغزو الروسي فانتهى الحال ببعضهم بالإقامة داخل حاويات في منطقة تمبلهوف في العاصمة الألمانية برلين.

ويعيش حوالي 400 أوكراني في تلك القرية التي تم تحويلها إلى منازل مؤقتة بالمنطقة المهجورة منذ ان فشل مشروع إقامة مطار جديد بها منذ عدة سنوات.

وأصبحت المساكن الخاصة نادرة بسبب العدد المتزايد من اللاجئين الأوكرانيين، الذين يعيشون في تلك الحاويات كحل بديل مؤقت.

لكن مكتب اللاجئين ببرلين أكدر مراراً وجوب إيجاد مساكن بديلة على المدى البعيد لهؤلاء اللاجئين حيث لا يمكنهم الإقامة بتلك الحاويات بشكل دائم.

وتقول ألبينا كرسان، وهي حامل في شهرها الرابع وتقيم بإحدى الحاويات منذ مغادرتها ماريوبول في مارس - آذار الماضي بصحبة زوجها ياسين شمروخي، إنها ترى مستقبلها في برلين.

وتعيش االلاجئة الأوكرانية سفيتلانا غالون، وهي صحفية، مع والدتها وابنتها في حاوية واحدة وتواصل كتابة مقالاتها من برلين.

وتقول إنها تسعى إلى الحصول على علاج نفسي لابنتها البالغة من العمر 14 عاماً التي تأثرت بشكل كبير بسبب ما رأته من أهوال الحرب قبل اللجوء إلى ألمانيا.

وطبقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد فر اكثر من عشرة ملايين أوكراني خارج البلاد منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير - شباط الماضي.