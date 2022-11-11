شاهد: دفاعا عن فلسطين.. ناشط كندي يقتحم مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة ويتعرض للضرب

نشر الكاتب الكندي إيف إنغلر مشهدا مصورا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، خلال اقتحامه مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين.

وأرفق التغريدة بالتعليق التالي:"اقتحمت الاثنين مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة خلال كلمة كان يلقيهاالمدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية الدولية هليل نوير، الناشط الكندي، هليل نوير"، وقلت له "بأنه متعصب مناهض للفلسطينيين وأنه يروج للتفوق الديني والعرقي في إسرائيل".

وتابع قائلا "ثم تعرضت للضرب والاعتقال وتحطمت نظاراتي... هذا وتمت مصادرة هاتفي وحاولوا مسح المقطع المصور الذي يظهر الاعتداء علي".

وانهالت التعليقات التي استنكرت الهجوم الذي تعرض له إنغلر.