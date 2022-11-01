إسرائيل تغلق معبر بيت حانون بوجه فلسطينيين مرضى

فاقم إغلاق معبر بيت حانون بين إسرائيل وقطاع غزة معاناة الفلسطينيين، خاصة المرضى منهم. وأغلقت إسرائيل المعبر الذي تسيطر عليه بالكامل، وهو معبر مخصص لنقل المرضى والمصابين للعلاج في الأردن وإسرائيل، وهو المعبر الوحيد للمشاة والحمولات.

وتغلق الدولة العبرية المعبر في مناسبات مختلفة وأثناء التوترات، ويخضع القطاع الفقير لحصار منذ سنوات، ولديه معبر أخر مع مصر لكن الأخيرة لا تفتحه إلا في مناسبات محددة.

يقول باسل المشهراوي الذي كان جالسا قرب المعبر مع مرضى أخرين: "إنه لم يتلقى العلاج منذ 40 يوما، وتفاجأ عند مجيئه اليوم بوجود المعبر مغلقا." كذلك يقول المشهراوي الرجل الذي بدا التعب واضحا على ملامحه، بسبب إصابته بمرض السرطان، إن عدم تلقيه العلاج يؤثر في صحته بشكل كبير.

وبينما ينتظر المرض في معبر بيت حانون على جانب قطاع غزة، يتوجه الإسرائيليون على الجانب الأخر إلى صناديق الاقتراع في خامس انتخابات في أقل من أربع سنوات، يتنافس فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى جانب حلفائه من اليمين المتطرف. فيما يسعى رئيس وزراء تصريف الأعمال يائير لابيد إلى الفوز، في انتخابات يدعم فيها زعيم اليمين المتطرف إيتمار بن غفير نتنياهو على العودة إلى رئاسة الوزراء.

وقالت السلطات الإسرائيلية إنها ستغلق نقاط التفتيش المؤدية إلى الضفة الغربية المحتلة، وستغلق المعبر مع قطاع غزة المحاصر طوال يوم الانتخابات.