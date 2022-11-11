أربعة قتلى في ضربة روسيا على مبنى في مدينة ميكولاييف بجنوب أوكرانيامحادثة
قال مسؤول أوكراني إن أربعة أشخاص قتلوا في قصف للجيش الروسي على مبنى في مدينة ميكولاييف بجنوب أوكرانيا. يأتي ذلك بعد تصريح لوزير الدفاع الأوكراني الخميس إن سحب روسيا قواتها من مدينة خيرسون الجنوبية سيستغرق أسبوعا على الأقل وإن الشتاء سيبطئ العمليات في ساحة المعركة، ما يمنح الجانبين فرصة لإعادة تنظيم صفوفهما.
آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا في يومه الـ260
أربعة قتلى في ضربة روسيا على مبنى في مدينة ميكولاييف بجنوب أوكرانيا
قتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح آخرون ليل الخميس الجمعة في ضربة صاروخية على مبنى سكني في مدينة ميكولاييف بجنوب اوكرانيا، كما ذكرت إدارة المنطقة.
وقال رئيس الادارة الاقليمية فيتالي كيم على تطبيق تلغرام إن "ميكولاييف كانت مجددا هدفا لصواريخ معادية". وأضاف أن "احد الصواريخ أصاب مبنى سكنيا من خمسة طوابق ودمره"، مشيرا الى حصيلة مؤقتة تبلغ اربعة قتلى على الأقل وجريحين.
مسؤول أمريكي: واشنطن تجري محادثات لشراء ذخيرة كورية جنوبية لأوكرانيا
قال مسؤول أمريكي يوم الجمعة إن واشنطن تريد شراء قذائف مدفعية كورية جنوبية لإرسالها إلى أوكرانيا، حتى مع إصرار سول على أن الولايات المتحدة يجب أن تكون المستخدم النهائي للذخيرة وعلى أن سياستها الرافضة لتقديم مساعدات فتاكة لأوكرانيا لم تتغير.
وأكد المسؤول الأمريكي، الذي اشترط عدم نشر هويته، أن واشنطن تريد إرسال قذائف مدفعية كورية جنوبية عيار 155 مليمترا إلى أوكرانيا.
وقال المسؤول إن أموال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا قد تستخدم لشراء الذخيرة.
لكن وزارة الدفاع في سول قالت إن موقفها الرافض لتقديم مساعدات فتاكة لكييف لم يتغير وإن المفاوضات جارية "على أساس أن الولايات المتحدة هي المستخدم النهائي".
وأضافت الوزارة في بيان "من أجل تعويض النقص في مخزونات الذخيرة من عيار 155 مليمترا في الولايات المتحدة، تجرى مفاوضات بين الشركات الأمريكية والكورية لتصدير الذخيرة".
وحذر المسؤول الأمريكي من أن الأنباء عن المحادثات قد تهدد الصفقة.
وسعت كوريا الجنوبية، حليفة الولايات المتحدة، إلى تفادي جعل روسيا عدوا لها وذلك لأسباب اقتصادية وبسبب النفوذ الذي يمكن أن تمارسه موسكو على كوريا الشمالية.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على الصفقة إن الاتفاق سيشمل 100 ألف من قذائف المدفعية من عيار 155 مليمترا سيتم تسليمها إلى أوكرانيا.
وقال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الشهر الماضي إن بلاده لم تزود كييف بأي أسلحة فتاكة، وذلك بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قرارا كهذا سيدمر العلاقات الثنائية.
أمريكا تسمح ببعض المعاملات الروسية المتعلقة بالطاقة حتى مايو المقبل
قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستسمح باستمرار بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة مع العديد من الكيانات الروسية مثل بنوك سبيربنك وفي.تي.بي وألفا حتى 14 مايو أيار.
وذكرت الوزارة في إشعار على موقعها الإلكتروني أنها ستمدد ترخيصا عاما كان من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل. والبنك المركزي الروسي مدرج أيضا على القائمة.
وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع من بدء سريان الحد الأقصى لمجموعة السبع على أسعار النفط الروسي في الخامس من ديسمبر كانون الأول.
حصري-أوكرانيا تقول إن انسحاب روسيا من خيرسون سيستغرق أسبوعا على الأقل
قال وزير الدفاع الأوكراني يوم الخميس إن سحب روسيا قواتها من مدينة خيرسون الجنوبية سيستغرق أسبوعا على الأقل وإن الشتاء سيبطئ العمليات في ساحة المعركة، مما يمنح الجانبين فرصة لإعادة تنظيم صفوفهما.
في مقابلة في كييف، قال أوليكسي ريزنيكوف إن روسيا لديها 40 ألف جندي في منطقة خيرسون ولا تزال لديها قوات في المدينة وحولها وعلى الضفة اليمنى لنهر دنيبرو.
وقال لرويترز "ليس من السهل سحب هذه القوات من خيرسون في يوم أو يومين. (سيستغرق) الأمر أسبوعا على الأقل"، معترفا بصعوبة التنبؤ بأفعال روسيا.
وأعلنت روسيا يوم الأربعاء أنها ستنسحب من الضفة الغربية لنهر دنيبرو التي تضم مدينة خيرسون، العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولت عليها موسكو منذ غزو أوكرانيا في فبراير شباط.
وقال ريزنيكوف إن هذا الانسحاب سيسمح لقوات الجانبين بالتفرغ للقتال في أماكن أخرى.
وأضاف أن أوكرانيا لديها قوة أمنية ودفاعية قوامها مليون فرد لحراسة حدود "غير صديقة" بطول 2500 كيلومتر مع روسيا البيضاء وروسيا والمناطق الأوكرانية المحتلة.
وزير الدفاع الأوكراني يهون من شأن تهديد روسيا باستخدام سلاح نووي
قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف يوم الخميس إنه لا يعتقد أن روسيا ستستخدم الأسلحة النووية في أوكرانيا لأن هذا لن يكون عمليا، لكن في حالة روسيا يتعين حساب جميع الاحتمالات.
وتزايد القلق بشأن التصعيد النووي المحتمل خلال الحرب الروسية في أوكرانيا بعد خطابين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار فيهما إلى أنه سيستخدم الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا، إذا لزم الأمر.
وقال ريزنيكوف لرويترز "لا أعتقد أنهم سيستخدمونها. لكن مرة أخرى، حين يكون لدى جارك قرد معه قنبلة، يتعين عليك أن تحسب جميع المخاطر. لكني أعتقد أن هذه ليست خطوة عملية بالنسبة لهم".
وقال الوزير الأوكراني في مقابلته مع رويترز في كييف إنه يأمل أن تكون الهند والصين- الدولتان اللتان تريد موسكو التعامل معهما اقتصاديا- قد أوضحتا لبوتين بجلاء أن استخدام الأسلحة النووية سيكون "خطا أحمر".
ومضى ريزنيكوف يقول "ما هي الحالة الفنية لأسلحتهم النووية؟ هل تعرف؟ لا. هل أعرف أنا؟ لا. وهم أيضا لا يعرفون. وهذا لأن آخر اختبار أجروه كان في التسعينيات في قازاخستان، منذ أكثر من ثلاثين عاما".
البنتاغون: حزمة الأسلحة الجديدة لأوكرانيا تشمل منظومة أفينجر للدفاع الجوي
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الخميس إن أحدث حزمة مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا تبلغ قيمتها 400 مليون دولار وتشمل أربعة من منظومات الدفاع الجوي قصير المدى (أفينجر).
وقالت سابرينا سينج المتحدثة باسم البنتاغون للصحفيين "إنها أنظمة دفاع جوي متحركة قصيرة المدى"، مضيفة أن الحزمة ستشمل أيضا ذخيرة لمنظومة الدفاع الجوي (هوك).
كييف: روسيا تريد تحويل خيرسون إلى "مدينة للموت"
قال أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني يوم الخميس إن روسيا تريد تحويل خيرسون إلى "مدينة للموت" بعدما أمرت موسكو قواتها بالانسحاب من المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا.
واتهم ميخائيلو بودولياك المستشار السياسي لرئيس أوكرانيا روسيا بزرع الألغام في كل مكان بدءا من الشقق السكنية وحتى الصرف الصحي والتخطيط لقصف خيرسون من الجانب الآخر من نهر دينبرو.
وكتب بودولياك على تويتر "تريد روسيا الاتحادية تحويل خيرسون إلى ‘مدينة للموت‘. يزرع الجيش الروسي الألغام في كل مكان بوسعهم زرعها فيه: الشقق السكنية والصرف الصحي. وتخطط المدفعية على الضفة الغربية لتحويل المدينة إلى أثر بعد عين".
وأضاف "هذا هو شكل ‘العالم الروسي‘: جاءت ونهبت واحتفلت وقتلت ‘شهودا‘ وخلفت الدمار ورحلت".
2️⃣6️⃣0️⃣ days of full-scale Russia’s war on #Ukraine.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) November 10, 2022
Information on #Russian invasion.
Losses of #Russia’s armed forces in Ukraine, November 10. pic.twitter.com/yZ5Zz9tEfu
الجيش الأوكراني يعلن استعادته السيطرة على 12 قرية في منطقة خيرسون منذ الأربعاء
استعاد الجيش الأوكراني الأربعاء 12 قرية في منطقة خيرسون الأوكرانية التي أعلن الروس انسحابهم منها جزئيًا تحت ضغط هجوم مضاد أوكراني، على ما أعلن الخميس قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني.
وقال زالوجني عبر تلغرام "يوم أمس، تقدّمت وحدات من قوات الدفاع سبعة كيلومترات، مسيطرة على ستّ بلدات في اتجاه بيتروبافليفكا-نوفورايسك"، مشيرًا إلى أن الجيش الأوكراني استعاد أيضًا "السيطرة على ستّ بلدات باتجاه بيرفومايسكي-خيرسون"، أي إجمالي ما يزيد عن 260 كيلومتر مربّع.
وأكّد أيضًا أن "تقدم قوات (كييف) بالدفاع المضاد باتجاه خيرسون بلغ 36,5 كيلومترًا منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر".
وأعلن أن الجيش الأوكراني استعاد "مساحة إجمالية تبلغ 1381 كيلومترًا مربعًا" و"41 بلدة" خلال أربعين يومًا، ورحّب "بالجهود الجبارة التي تبذلها القوات" الأوكرانية في هذا الصدد.