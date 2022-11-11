الولايات المتحدة تمدد برنامج حماية المهاجرين لست جنسيات بينها السودان

أعلنت دائرة الهجرة في الولايات المتحدة تمديد فترة برنامج الحماية الذي يمنع ترحيل المهاجرين حتى منتصف عام 2024 لمواطني ست دول، من بينها السودان.

وأفادت وثيقة من دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية أنه سيتم تمديد وضع الحماية المؤقتة لمواطني هايتي والسلفادور ونيكاراجوا والسودان وهندوراس ونيبال حتى 30 يونيو/ حزيران 2024.

وتعني الخطوة أن حماية وضعهم لن تنقضي في نهاية العام.

الحماية من الترحيل في حالة الكوارث الطبيعية

ويوفر البرنامج تصاريح عمل للمهاجرين ويمكن أن يحميهم من الترحيل إذا كانت بلدانهم تمر بأحداث غير عادية مثل الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة.

وسيؤثر التمديد على حوالي 392 ألف شخص أغلبهم من السلفادور وفقا لبيانات يو أس سي أي أس.

وقالت وزارة الأمن الوطني في بيان إن القرار يوم الخميس "يتفق مع ممارسات وزارة الأمن الوطني على مدى السنوات الأربع الماضية".

ووفقا للمدعي العام في أحد القضايا الجارية في المحاكم، انسحبت إدارة الرئيس جو بايدن في أكتوبر / تشرين الأول من محادثات التسوية والتي كان من الممكن أن توفر مزيدًا من الحماية للأشخاص المعرضين للخطر، دون ذكر الأسباب.

وقال إدواردو رينا، وزير خارجية هندوراس في مؤتمر صحفي إن التمديد سيمنح مواطني بلده "راحة البال لمدة 18 شهرًا أخرى".