فيديو: مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في الولايات المتحدة

اقتحم تلميذ سابق ومسلح ثانوية في مدينة سانت لويس بولاية ميسوري الأمريكية صباح الإثنين وصاح "ستموتون جميعاً" قبل أن يفتح النار ويقتل معلمّاً ومراهقة ويجرح ستة أشخاص آخرين.

وتدخلت الشرطة ووقع اشتباك بينها وبين المسلح ما أدى إلى مقتله.

وأجبر الهجوم الذي وقع قرابة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي الطلاب على إقفال أبواب الصفوف والقفز عبر النوافذ والهروب من الثانوية بحثاً عن مكان آمن. وقالت إحدى الطالبات إنها التقت وجهاً لوجه بالقاتل ولكنها هربت إذ توقف سلاحه عن العمل.

وقالت الشرطة إن عناصرها هرعوا بسرعة نحو المدرسة الثانوية المركزية للفنون المرئية والمسرحية في سانت لويس وساعدوا في إنهاء الحادثة قبل أن يقتل أو يجرح آخرون.

وكشفت الشرطة عن هوية المهاجم واسمه أورلاندو هاريس ويبلغ 19 عاماً وكان قد تخرج من المدرسة نفسها العام الماضي. ولكن حتى الآن لا يعرف الجهاز الأمني الدافع وراء ما حدث.

ولا تعرف الشرطة أيضاً ما إذا كان هاريس -الذي يمتلك سجلاً عدلياً نظيفاً- أراد استهداف شخص معين.

ولم تكشف السلطات عن هوية الضحايا ولكن ثانوية سانت لويس قالت إنها فقدت المدرسة جين كوتشكا. ابنة كوتشكا أيضاً أكدت الخبر وقالت إن والدتها وقفت بين المسلح والطلاب عندما اقتحم الأخير الحصة الدراسية.

وقال مسؤولون في المدرسة إن رجال الأمن الذين يحمون المؤسسة التعليمية كانوا منتشرين في نقاطهم المعتادة عندما حاول هاريس اقتحام المبنى، وإنه تم تبليغ قوات الشرطة ما إن شوهد وهو بصدد محاولة فتح أحد الأبواب.

وأضاف المسؤول أن عملية فتح الباب أخّرت المسلح قليلاً، من دون أن يكشف عن كيفية دخوله.

ويعدّ حادث إطلاق النار المميت هذا الإثنين في سانت لوريس الرابع هذا العام في مؤسسات تعليمية أمريكية، يخلف ضحايا.