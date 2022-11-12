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الولايات المتحدة الأمريكية

الحزب الديموقراطي يحتفظ بمقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
رائد الفضاء السابق مارك كيلي
رائد الفضاء السابق مارك كيلي   -   حقوق النشر  Alberto Mariani/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

احتفظ الحزب الديموقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي جو بايدن بمقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركيّة، مما يجعل الحزب على مسافة مقعدٍ واحد فقط للاحتفاظ بغالبيّته في المجلس.

وذكرت شبكتا "سي إن إن" و"سي بي إس" التلفزيونيّتان أنّ رائد الفضاء السابق مارك كيلي تغلّب على خصمه الجمهوري بليك ماسترز في هذه الولاية الواقعة في جنوب غرب البلاد. وبفوز كيلي يرتفع عدد أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين إلى 49.

وما زال يتعين شغل مقعدين، واحد في نيفادا حيث يستمر فرز الأصوات والآخر في جورجيا حيث ستجرى دورة ثانية في السادس من كانون الأول/ديسمبر.

وفي حال حصل كل من الحزبين على خمسين مقعدا، أي بقي الوضع على حاله، سيحتفظ الديموقراطيون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ بفضل صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس. ولم يعترف بليك ماسترز منافس كيلي في ولاية أريزونا، بهزيمته حتى الآن.

وكتب الرئيس السابق دونالد ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي الجمعة أن بعض الآلات الانتخابية لم تعمل في ولاية أريزونا مما أدى غلى "عملية احتيال وتزوير انتخابي". وقد دعا إلى "إعادة عملية الانتخاب".

ولم يتحقق أمل أنصار ترامب في "مد" جمهوري. ومع أن النتائج النهائية الانتخابات غير معروفة حتى الآن، يبدو أن الديموقراطيين نجحوا في الحد من الضرر.

وبعد أيام على اقتراع الثلاثاء، لم يعرف بعد أي من الحزبين سيسيطر على الكونغرس. وبدا الجمهوريون في طريقهم للفوز بأغلبية في مجلس النواب لكنهم ما زالوا يحتاجون إلى سبعة مقاعد.

المصادر الإضافية • أ ف ب