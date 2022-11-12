شاهد: فنان الغرافيتي العالمي بانكسي يكشف جدارية في بلدة أوكرانية قصفتها روسيا

أطل فنان الغرافيتي البريطاني الشهير بانكسي مجددا عبر رسم جدارية على مبنى تعرض للقصف خارج العاصمة الأوكرانية، في ما وصفه الأوكرانيون بأنه رمز لبلدهم.

ونشر بانكسي مساء الجمعة على إنستغرام، ثلاث صور للعمل الفني وهو عبارة عن لاعبة جمباز واقفة على يديها ورأسها إلى أسفل وسط أنقاض مبنى مهدم في بلدة بوروديانكا في شمال غرب كييف، وأرفقها بتعليق "بوروديانكا، أوكرانيا".

ومثل بوتشا وإيربين، تعرضت بوروديانكا لقصف روسي كثيف وأصبحت رمزا للدمار الذي خلفه هجوم موسكو منذ شباط/فبراير.

جدارية للفنان البريطاني الشهير بانكسي في بلدة أوكرانية قصفتها روسيا أ ف ب

وقد احتلت القوات الروسية البلدة لفترة وجيزة قبل انسحابها منها في نيسان/أبريل.

وقال أوليكسي سافوتشكا (32 عاما) لوكالة فرانس برس السبت تعليقا على الجدارية "إنه رمز أننا لا ننكسر... وأن بلدنا لا ينكسر".

وظهر عدد من الجداريات، بأسلوب بانكسي، في كييف وحولها ما دفع الأوكرانيين إلى الاعتقاد أن فنان الشارع المجهول الهوية قد يكون موجودا في البلاد التي مزقتها الحرب.

جدارية أخرى في بوروديانكا، لم يؤكد برانكسي أنه صاحبها أ ف ب

وهناك رسوم غرافيتي أخرى في بوروديانكا، لم يؤكد الفنان أنه صاحبها، تظهر طفلا صغيرا يصرع رجلا يرتدي زي الجودو.

وقد يكون المشهد إشارة محتملة إلى الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، المعروف بأنه من عشاق فنون الدفاع عن النفس.