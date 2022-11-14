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المكسيك

شاهد: احتجاجات في المكسيك على خطة للإصلاح الانتخابي

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بقلم:  يورونيوز
متظاهرون في مكسيكو سيتي يشاركون في مسيرة ضد الإجراءات الحكومية المحتملة لإعادة هيكلة المعهد الانتخابي الوطني.
متظاهرون في مكسيكو سيتي يشاركون في مسيرة ضد الإجراءات الحكومية المحتملة لإعادة هيكلة المعهد الانتخابي الوطني.   -   حقوق النشر  أ ف ب

تظاهر عشرات الآلاف في شوارع المكسيك الأحد للاحتجاج على خطة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لإصلاح مفوضية الانتخابات بسبب تخوفهم من أن يؤدي ذلك إلى تركيز السلطة في يد الحكومة.

وينتقد لوبيز أوبرادور منذ فترة طويلة السلطات الانتخابية في البلاد بما في ذلك اتهامها بالتواطؤ في تدبير هزائمه عندما ترشح للرئاسة في عامي 2006 و2012. وطرح الرئيس المكسيكي هذه الخطة في أبريل/ نيسان.

وقال إن الإصلاح سيسمح للمواطنين بانتخاب سلطات انتخابية ويحد من تأثير المصالح الاقتصادية في السياسة. وسيوقف هذا الإصلاح تمويل الأحزاب السياسية ويحد من وقت الإعلان.

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بدأ الكونغرس المكسيكي مناقشة الخطة في الأسبوع الماضي. وأثار الإصلاح المقترح مخاوف واسعة النطاق من أن التغييرات قد تنذر بالاستيلاء على السلطة لأنها تمنح الرئيس مزيدا من السيطرة على الأنظمة الانتخابية.

المصادر الإضافية • رويترز