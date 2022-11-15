نجلة دونالد ترامب تيفاني تتزوج من شاب عربي في حفل زفاف ملكي

تزوجت تيفاني ابنة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب ومارلا مابلز، البالغة من العمر 29 عاما، من رجل الأعمال اللبناني الأمريكي مايكل بولس البالغ من العمر 25 عاما، السبت، بعد قرابة عامين من خطوبتها.

وأقيم حفل الزفاف في نادي "مارالاغو" Mar-a-Lago الخاص بالعائلة مباشرة بعد مرور العاصفة الإستوائية نيكول عبر فلوريدا وقبل ثلاثة أيام من إعلان دونالد ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

يذكر أن النادي الخاص بالعائلة في بالم بيتش بولاية فلوريدا احتل العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام مؤخرا وكان بمثابة المهرب الأول للعائلة طوال فترة رئاسة ترامب. كما نفذ مكتب التحقيقات الفدرالي فيه أمر تفتيش على ممتلكات رئيس أمريكا السابق في أغسطس/آب الماضي.

وتُظهر الصور المتداولة احتفالا فخما، بما في ذلك أقواس شاهقة من الزهور وقائمة مرآة محفورة والعديد من فناني الأداء في حفل الاستقبال.

ويقال إن خاتم الخطوبة تبلغ قيمته 1.2 مليون دولار مزين بقطع من الزمرد عيار 13 قيراطا. فيما ظهرت وهي ترتدي فستانا بأكمام طويلة مع زخرفات من الدانتيل الملكي الأبيض من تصميم المصمم اللبناني إيلي صعب، كما ارتدت العروس أقراطا من الألماس واللؤلؤ.

وخطفت شقيقتها إيفانكا ترامب الأضواء أيضا، كونها وصيفة العروس، بفستان أزرق على الطراز اليوناني مع شال ملفوف حول رقبتها وظهرها. ونسقت إيفانكا الإطلالة مع صندل النعل الجلدي الفضي من دار جيمي كو غايا.

يذكر أن بولس نشأ في لاغوس، نيجيريا، حيث تمتلك عائلته مجموعة شركات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. وكان يدرس إدارة المشاريع في سيتي بجامعة لندن عندما التقى تيفاني التي كانت تدرس القانون في جورج تاون، في إجازة في جزيرة ميكونوس.

وقد تخرجت تيفاني، ابنة دونالد ترامب الصغرى وطفلته الوحيدة من زوجته الثانية مابلز، من كلية الحقوق في عام 2020 وتعمل حاليا كمساعدة باحث قانوني في مركز القانون بجامعة جورج تاون.