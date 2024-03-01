موكيش أمباني يستعد لإحياء حفل زفاف أسطوري لنجله.. مليارديرات ورؤساء دول ونجوم بوليوود في جامناغار

بقلم: يورونيوز

موكيش أمباني هو أغنى رجل في الهند، لذا تشمل قائمة المدعوين أسماء مثل بيل غيتس، ومارك زوكربيرغ، وسندر بيتشاي، وإيفانكا ترامب؛ بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال الهنود الأثرياء.

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يستعد موكيش أمباني، الملياردير الهندي، لإحياء حفل زفاف ابنه خلال الصيف القادم، ومن المتوقع حضور شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك أثرياء العالم ورجال الأعمال، إلى جانب رؤساء الدول ونجوم هوليوود وبوليوود، حفل مدته ثلاثة أيام في مسقط رأس العائلة، بدءًا من يوم الجمعة.

وتشمل قائمة الحضور التي تضم حوالي 1200 شخص أسماء مثل بيل غيتس، ومارك زوكربيرغ، وسندر بيتشاي، وإيفانكا ترامب؛ بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال الهنود الأثرياء بينهم غوتام أداني وكومار مانجالام بيرلا، فضلًا عن لاعب الكريكيت الأسطوري ساشين تيندولكار؛ ومشاهير بوليوود مثل ديبيكا بادوكون، شاروخان وراني موخرجي، وسلمان خان، أريجيت سينغ وديلجيت دوسانجه وأميتاب باتشان.

وستحيي حفل ما قبل الزفاف المقرر في يوليو/تموز، فنانة البوب العالمية ريهانا والفنان ديفيد بلين، بالإضافة إلى عدد من نجوم بوليوود.

ويقام الحفل في جامناغار، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 600 ألف نسمة وتقع في منطقة شبه صحراوية بولاية غوجارات.

وجامناغار هي موطن عائلة أمباني وتعتبر موقع مصفاة النفط الكبرى لشركة أعمالهم، Reliance Industries.

ونظمت عائلة أمباني يوم الأربعاء ولائم لإطعام 51 ألف شخص يعيشون في القرى المجاورة.

وقد يكون الحدث المقرر أن تشهده المدينة الواقعة في غرب الهند هو الأبرز على الإطلاق.

ومن المقرر أن يتزوج أنانت أمباني، 28 عامًا، من صديقته راديكا ميرشانت في يوليو/تموز.

ميرشانت هي ابنة فيرين مرشانت، الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الهندية الشهيرة Encore Healthcare.، ورائدة الأعمال شيلا ميرشانت.

ويقدم حفل ما قبل الزفاف الذي يستمر ثلاثة أيام لمحة عن البذخ المتوقع في حفل الزفاف نفسه.

وسوف يرتدي الضيوف ملابس على طراز الغابة لزيارة مركز إنقاذ الحيوانات الذي يديره أنانت أمباني.

ويُعرف المركز باسم "فانتارا" ويعني "نجمة الغابة"، ويمتد على مساحة 1200 هكتار ويضم حيوانات خطيرة ومهددة بالانقراض، وخاصة الأفيال.

وتشير الدعوة إلى أن الضيوف سيبدؤون كل يوم بقواعد لباس جديدة، وسيكون هناك جيش من مصففي الشعر وفناني الماكياج ومصممي الملابس الهندية في الفندق لمساعدتهم على الاستعداد.

تعتبر مجلة "فوربس" موكيش أمباني الشخص الأكثر ثراءً في قارة آسيا. وتُعتبر Reliance Industries، شركته في مجال الطاقة والبتروكيماويات، من التكتلات الضخمة حيث تبلغ إيراداتها السنوية 100 مليار دولار وتشمل نشاطات تتنوع بين التكرير والتجزئة وصولًا إلى الخدمات المالية والاتصالات.

بدأ موكيش أمباني البالغ من العمر 66 عامًا في تخلي عن مسؤولياته وتسليمها لأبنائه وابنته. الابن الأكبر عكاش يدير الآن شركة Reliance Jio؛ في حين تدير الابنة إيشا قطاع البيع بالتجزئة؛ وتم إدخال الابن الأصغر أنانت في مجال الطاقة.

وتشمل قائمة الضيوف أيضاً محمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر؛ وستيفن هاربر، رئيس الوزراء الكندي السابق؛ وملك وملكة بوتان.