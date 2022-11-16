"أحب والدي لكن الأولوية لأطفالي".. بعد ساعات من إعلان ترامب ترشحه للرئاسة إيفانكا تعتزل السياسة

بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه سيخوض السباق للبيت الأبيض للمرة الثالثة في عام 2024، فجرت ابنته ايفانكا مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانها اعتزال السياسة مشيرة إلى أنها قررت إعطاء الأولوية لأطفالها وحياتها الخاصة.

وقالت ترامب في بيان أصدرته ونشرت نسخة عنه عبر "إنستغرام" "أحب والدي كثيرا، لكن هذه المرة.. اخترت إعطاء الأولوية لأطفالي الصغار والحياة الخاصة التي نخلقها كأسرة واحدة.. أنا لا أخطط للانخراط في السياسة".

وأضافت إيفانكا التي غابت عن خطاب والدها "سأحب والدي دائما وسأدعمه، لكنني سأفعل ذلك خارج الساحة السياسية. أنا ممتنة لشرف خدمة الشعب الأمريكي وسأظل دائما فخورة بالعديد من إنجازات إدارتنا".

ووعد دونالد ترامب في خطاب ألقاه أمام جمع من الأهل والمناصرين تجمعوا في منتجع مارا لاغو في فلوريدا بـ"عودة" أمريكا ورسم صورة مثالية لفترة ولايته الأولى متحدثا عن دولة تعيش بسلام وإزدهار واحترام على الساحة الدولية.

إعلان ترامب الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي السابق والبالغة من العمر 40 عاما، لقي تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلق الإعلامي الكويتي عبدالله الشايجي في تغريدة نشرها عبر تويتر قائلا: "المفارقة هناك انقسام واسع وعلني داخل مؤسسة الحزب الجمهوري حول ترشيح ترامب الذي بعد عامين من خسارته الانتخابات يكرر كذبة سرقة الانتخابات منه والانتخابات مزورة! وخسارة معظم المرشحين المدعومين منه في انتخابات التجديد النصفي وحتى ابنته ايفانكا وزوجها كوشنير لن يشتركا معه إذا فاز".

بدوره، كتب الصحفي السعودي عبد العزيز الخميس في تغريدة: "إيفانكا ترامب لن تشارك في حملة والدها الانتخابية: "سأحب والدي دائمًا وأدعمه.. سأفعل ذلك بعيدًا عن الساحة السياسية".

ولعبت إيفانكا وزوجها جاريد كوشنير الذي شغل منصب كبير المستشارين في البيت الأبيض أدوارا بارزة خلال فترة رئاسة ترامب.

وهذا الترشيح الجديد هو الثالث للرجل السبعيني إلى البيت الأبيض.

واتهم رجل الأعمال السابق في خطابه، الذي استمر أكثر من ساعة بقليل الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "يجسد إخفاقات اليسار وفساد واشنطن". وقال أيضا إن الرئيس الديمقراطي "يقودنا إلى حافة حرب نووية"، في إشارة إلى الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

واضاف الميلياردير الجمهوري "في غضون عامين، دمرت إدارة بايدن الاقتصاد الأمريكي". وأضاف "بالفوز، سنبني أفضل اقتصاد على الإطلاق".

ولم يتأخر بايدن في التعليق على ترشح منافسه وقال أثناء سفره إلى اندونيسيا إن "ترامب خذل أمريكا" خلال توليه منصبه.