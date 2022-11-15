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الضفة الغربية
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مقتل إسرائيليَين اثنين في اعتداء في الضفة الغربية وقوات الأمن تحيد المهاجم الفلسطيني (مسؤولون)

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بقلم:  يورونيوز
حاجز إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
حاجز إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.   -   حقوق النشر  أ ف ب

قُتل إسرائيليان الثلاثاء في هجوم نفّذه فلسطيني قرب مستوطنة في الضفة الغربية فيما قتل المهاجم برصاص الامن الاسرائيلي، بحسب ما أعلنت مصادر إسرائيلية وفلسطينية.

وأفادت خدمة الطوارىء الإسرائيلية عن مقتل الإسرائيلي الأول طعنا بينما قتل الثاني خلال ملاحقة المهاجم في المنطقة الصناعية القريبة من مستوطنة ارئيل وسط الضفة الغربية، قبل أن يتم "تحييد" المهاجم، حسب ما أكد الجيش الإسرائيلي. 

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بدورها مقتل فلسطيني "مجهول الهوية".

المصادر الإضافية • أ ف ب