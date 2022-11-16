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رياضة

ديوكوفيتش يؤكد أنه حصل على تأشيرة للمشاركة في أستراليا المفتوحة

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بقلم:  يورونيوز
نوفاك ديوكوفيتش
نوفاك ديوكوفيتش   -   حقوق النشر  Antonio Calanni/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

أكد نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش حصوله على تأشيرة للمشاركة في دورة أستراليا المفتوحة بعيد تراجع السلطات الأسترالية عن قرارها عدم منح ديوكوفيتش تأشيرة الدخول، على خلفية رفضه الحصول على لقاح كورونا.

وكان قرار أستراليا بترحيل أيقونة الملاعب الصفراء ديوكوفيتش من أستراليا، بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا بداية العام الحالي قد خلّف جدلا واسعا، خاصة بعد تبني كانبيرا قرارا بمنع ديوكوفيتش من دخول أستراليا لمدة ثلاث سنوات.

وبحصوله على التأشيرة، سيتمكن ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى المقررة في يناير-كانون الثاني المقبل، على أمل الفوز بلقبه العاشر.

وربما قد يساهم التغيير الحكومي الذي شهدته أستراليا مؤخرا في تغيير المواقف حول إلزامية اللقاح الخاص بوباء كوفيد-19 حيث تسعى حكومة يسار الوسط الجديدة إلى إزالة الحظر.

المصادر الإضافية • وكالات