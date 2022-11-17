قمة العشرين: مواجهة حادة وصريحة بين ترودو وشي.. سلوك كندي متعال وتجسس صيني مزعوم

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ كندا بالتصرف بطريقة متعالية، وذلك إثر تبادل الرئيس الصيني شي جينبينغ حديثا مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو في إندونيسيا، وقد أظهر عمق انحدار العلاقات الثنائية بين تورونتو وبيكين.

وقالت المتحدثة إنه على كندا اتخاذ خطوات ملموسة لخلق ظروف لتحسين العلاقات الصينية الكندية، مشيرة إلى أنه كانت هناك قلة احترام من الجانب الكندي، مبينة أن الصين ليست لها مشكلة في إقامة حوار صريح مع الدول الأخر، وأملت أن يكون حوار كهذا مبنيا على التعامل بالمثل والاحترام المتبادل، أكثر من انتقاد جهة ما للطرف الآخر بطريقة متعالية.

ففي مقطع فيديو نشرته محطات تلفزيونية كندية، يمكن رؤية الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يقفان بالقرب من بعضهما البعض ويتحدثان عبر مترجم في قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

وقال شي باللغة الصينية مبتسما: "هذا ليس مناسباً، ولم نفعل ذلك بهذه الطريقة...إذا كان هناك إخلاص، فيمكننا التواصل بشكل جيد بالاحترام المتبادل، وإلا فلن يكون من السهل معرفة النتيجة."

وكان استياء شي على الأرجح إشارة إلى تقارير إعلامية بأن ترودو أثار "مخاوف جدية" بشأن تجسس مزعوم، و"التدخل" الصيني في الانتخابات الكندية عند اجتماعه مع شي يوم الثلاثاء (15 نوفمبر – تشرين الثاني)، وهي أول محادثات له مع الزعيم الصيني منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ويمكن سماع مترجم لشي في الفيديو وهو يقول لترودو: "إن كل شيء ناقشناه تم تسريبه إلى الجريدة (الصحف)، هذا غير مناسب". والتقط الفيديو لحظة صريحة نادرة لشي، الذي يتم تنسيق صورته بعناية من قبل وسائل الإعلام الصينية الحكومية.

ورد ترودو على انتقادات شي بالقول: "في كندا نؤمن بالحوار الحر والمنفتح والصريح وهذا ما سنستمر في تحقيقه، وسنواصل التطلع إلى العمل بشكل بناء معاً، ولكن ستكون هناك أشياء نختلف عليها".

ولم تنشر وزارة الخارجية الصينية ولا وسائل الإعلام الحكومية أي شيء عن المحادثات بين شي وترودو، وعقد الزعيمان اجتماعا غير رسمي لمدة 10 دقائق على هامش قمة مجموعة العشرين يوم الثلاثاء، بحسب مصدر حكومي، وعقد شي تسعة اجتماعات ثنائية رسمية مع رؤساء دول آخرين أثناء حضورهم القمة، وفقًا لموقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت.