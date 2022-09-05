بكين تتهم واشنطن بالتجسس الإلكتروني على جامعة صينية

اتهمت الصين الولايات المتحدة باختراق أجهزة كمبيوتر في جامعة يقول مسؤولون أمريكيون إنها تجري أبحاثا عسكرية، مما زاد من شكاوى الحكومتين من تفشي التجسس على الإنترنت ضد بعضهما البعض.

أعلن المركز الوطني للاستجابة لحالات الطوارئ لفيروسات الكمبيوتر أن جامعة نورث وسترن بوليتكنيكال قد أبلغت عن عمليات اقتحام للكمبيوتر في يونيو-حزيران. وقالت إن المركز، الذي يعمل مع مزود الأمن التجاري، "كيهو 360 للتكنولوجيا"، تتبع الهجمات إلى وكالة الأمن القومي لكنه لم يذكر كيف تم ذلك.

تعتبر الصين والولايات المتحدة، إلى جانب روسيا ، رائدين عالميين في أبحاث الحرب الإلكترونية. وتتهم بكين واشنطن بالتجسس على الجامعات وشركات الطاقة والإنترنت وأهداف أخرى، في المقابل، تتهم واشنطن بكين بسرقة أسرار تجارية وأعلنت عن توجيه اتهامات جنائية لضباط عسكريين صينيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ إن تصرفات الولايات المتحدة "تهدد بشكل خطير الأمن القومي الصيني". كما اتهمت واشنطن بالتنصت على الهواتف المحمولة الصينية وسرقة الرسائل النصية. وأكدت ماو: "الصين تدينها بشدة ... يجب على الولايات المتحدة التوقف فورًا عن استخدام مزاياها لسرقة الأسرار ومهاجمة الدول الأخرى."

لم ترد السفارة الأمريكية في بكين على الفور على طلب للتعليق. ويقول خبراء أمنيون إن الجناح العسكري للحزب الشيوعي الحاكم وجيش التحرير الشعبي ووزارة أمن الدولة يرعون قراصنة خارج الحكومة.

وجامعة نورث وسترن بوليتكنيكال، في مدينة شيان الغربية، مدرجة في "قائمة الكيانات" الحكومية الأمريكية التي تحد من وصولها إلى التكنولوجيا الأمريكية. تقول واشنطن إن الجامعة تساعد جيش التحرير الشعبي في تطوير تكنولوجيا الصواريخ والطائرات بدون طيار الجوية وتحت الماء.

اتهم إعلان يوم الاثنين الولايات المتحدة بأخذ معلومات حول إدارة شبكة الجامعة و "التقنيات الأساسية" الأخرى. وقالت إن المحللين الصينيين وجدوا 41 أداة "هجوم على الشبكة" قالت إنها تعود إلى وكالة الأمن القومي.

وفي العام الماضي، حكمت محكمة فيدرالية في بوسطن على رجل صيني، يدعى شورين تشين، بالسجن لمدة عامين بعد أن أقر بأنه مذنب لتصدير تكنولوجيا تحت الماء والبحرية إلى جامعة نورث وسترن بوليتكنيكال دون التراخيص المطلوبة. ووكالة الأمن القومي، جزء من وزارة الدفاع ومسؤولة عن "استخبارات الإشارات" أو الحصول على الاتصالات والبيانات الأخرى.

يصف مركز الاستجابة للطوارئ فيروسات الكمبيوتر، الذي أنشأته إدارة الشرطة في مدينة تيانجين الشرقية عام 1996، نفسه بأنه الوكالة الصينية المسؤولة عن فحص واختبار منتجات مكافحة فيروسات الكمبيوتر.

قال تقرير صادر عن "كيهو 360 للتكنولوجيا" في عام 2020 إن أدوات القرصنة المستخدمة في الهجمات على الشركات والوكالات الحكومية الصينية منذ أواخر التسعينات وإلى غاية 2008 قد تمّ تتبعها إلى وكالة الاستخبارات المركزية من خلال مقارنتها مع التعليمات البرمجية في أدوات وكالة المخابرات المركزية التي كشفت عنها مجموعة ويكيليكس.

واتهم مركز الفيروسات وكالة الأمن القومي بتنفيذ "هجمات شبكة خبيثة" أخرى في الصين لكنه لم يذكر تفاصيل. وأضافت أنه تم التعرف على هوية 13 شخصًا متورطين في الهجمات.

وقال البيان إن المتسللين استهدفوا "يوم الصفر" أو ثغرة لم يتم الإبلاغ عنها من قبل في أمن المدرسة. وقالت إن عمليات الاقتحام تمت من خوادم في 17 دولة بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والسويد وبولندا وأوكرانيا وكولومبيا.

ووصف البيان ما قال إنه أدوات برمجية لوكالة الأمن القومي تحمل أسماء مثل "التاريخ الثاني" و "شرب الشاي" لكنه لم يذكر أيها ربما تم استخدامه في الجامعة.