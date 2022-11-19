فيديو: وصول أول قطار إلى خيرسون منذ الانسحاب الروسي

وصل أول قطار ركاب إلى خيرسون قادمًا من كييف في أول رحلة منذ انسحاب القوات الروسية من المدينة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني. ووصل القطار في الساعة العاشرة صباحاً متأخرًا ساعة واحدة.

وكان الأهالي وأقارب المسافرين ينتظرون في المحطة وهم يحملون الزهور. وتسمى التذاكر التي باعتها شركة السكك الحديدية "تذاكر الفوز"، وهي جزء من حملة خيرية لجمع الأموال لدعم الجيش الأوكراني.

تسمح هذه التذاكر لحامليها بالسفر بين كييف والمناطق التي احتلتها روسيا مؤخرا فقط.