زيلينسكي: الروس ارتكبوا في خيرسون "الفظائع نفسها" التي ارتكبوها في مناطق أوكرانية أخرى

اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الاحد أن القوات الروسية التي كانت تحتل جزءا من مدينة خيرسون استعاده الجيش الأوكراني أخيرا، ارتكبت فيه "الفظائع نفسها" التي ارتكبتها في مناطق اوكرانية أخرى كانت تحتلها.

وقال زيلينسكي في مداخلة "تم العثور على جثث القتلى، جثث مدنيين وعسكريين. في منطقة خيرسون، ترك الجيش الروسي خلفه الفظائع نفسها (التي ارتكبها) في مناطق أخرى من بلادنا حيث تمكن من الدخول"، واعدا "بالعثور على كل قاتل وإحالته امام القضاء". واشار ايضا الى إحصاء 400 "جريمة حرب" روسية من دون أن يوضح ما اذا كانت تتصل فقط بمنطقة خيرسون.

وأعلن زيلينسكي يوم السبت، أن القوات الروسية دمرت البنية التحتية الرئيسية في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا قبل الفرار، في الوقت الذي تعهد فيه نظيراه الروسي والإيراني بتعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية والتجارية.

ووصف زيلينسكي المعارك بأنها كـ "الحجيم" بمنطقة دونيتسك الشرقية حيث تخوض القوات الموالية لموسكو قتالا أكثر صرامة بعد أن تخلت روسيا الجمعة عن العاصمة الإقليمية الوحيدة، التي سيطرت عليها منذ بدء الحرب في فبراير/شباط.

ورحب سكان خيرسون المبتهجون بالجنود القادمين بينما قال زيلينسكي إن السلطات تعاملت مع ما يقرب من ألفي لغم وشراك وقذائف لم تنفجر خلفها الروس المغادرون وذلك في إطار مساعيها لتحقيق الاستقرار في المنطقة.