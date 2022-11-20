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رياضة

قطر المضيفة تخسر افتتاحاً أمام الإكوادور صفر-2

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بقلم:  يورونيوز
قطر تخسر أمام الإكوادور
قطر تخسر أمام الإكوادور   -   حقوق النشر  Natacha Pisarenko/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

بات منتخب قطر أول مضيف يخسر مباراته الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم، بسقوطه أمام الاكوادور صفر-2 الأحد على ملعب البيت في الخور ضمن المجموعة الأولى من مونديال 2022. واستحقت الاكوادور الفوز بهدفي إينير فالنسيا (16 من ركلة جزاء و31).

وعقب المباراة قال حارس مرمى قطر سعد الشيب :"أعتقد أننا لم نلعب بالشكل المطلوب في أول نصف ساعة وحصلت أخطاء. في الثاني كنا أفضل، وأتمنى ان نكون يدا واحدة في المباراتين التاليتين ونقلل الأخطاء". أما مهاجم قطر المعز علي فقال: "بدأنا اول ربع ساعة مرتبكين وارتكبنا أخطاء أثرت على مجريات المباراة. يجب ان نتعلم من تلك الأخطاء. يجب تغيير الصورة وعلينا الاستمرارية على مستوى الشوط الثاني وبأكثر حماس وقدرة بالوصول على مرمى الخصم".