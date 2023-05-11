شاهد: عملية تخريبية تتسبب في تسرب النفط في منطقة الأمازون في الإكوادور

تعرض خط أنابيب نفطي تابع للقطاع العام في الإكوادور لعملية "تخريبية"، مما تسبب في تسرب النفط في نهر في حوض الأمازون، وفقًا لشركة بتروإكوادور الوطنية.

قالت شركة بتروإكوادور الوطنية إن خط أنابيب نفطي تابع للدولة في الإكوادور تعرض لعملية "تخريب" يوم الأربعاء ، مما تسبب في تسرب النفط في نهر في حوض الأمازون. وأوضحت الشركة في بيان إن عملية "التخريب" متعمدة، وهي قريبة من مسطح مائي على نظام خطوط الأنابيب بضواحي لاغو أغريو شرق البلاد، دون أن تحدد حجم الكمية المتسربة من النفط. وحسب الشركة فقد تمت السيطرة على الوضع بعد تعليق مؤقت لعملياتها وحشد مختصين لاحتواء التسرب وتنظيف المكان.

ونشرت منظمة "أمازون فرونتلاينز" غير الحكومية الأمريكية، التي تدافع عن حقوق الشعوب الأصلية، مقطع فيديو على موقع تويتر يظهر النفط المتسرب من خط الأنابيب وحجم التلوث الذي طال الأرض والمياه.