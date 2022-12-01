تقرير: بقيمة 200 مليون يورو سنويا.. رونالدو إلى النصر السعودي بعقد قياسي

تلقى كريستيانو رونالدو عرضا رسميا من نادي النصر السعودي بقيمة 200 مليون يورو (207 ملايين دولار) يقضي بانضمام النجم البرتغالي إلى صفوف المنتخب العربي لمدة عامين ونصف، بعد أن فسخ عقده في وقت سابق من هذا الشهر مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن قائد المنتخب البرتغالي على وشك التوصل لاتفاق "تاريخي" مع نادي النصر السعودي خاصة وأن العرض المقدم يفوق أي عرض قد يقدم من جانب أي نادي أوروبي أو أمريكي، مما يدفع رونالدو إلى قبوله.

وأوضحت الصحيفة، أن العقد المقدم من قبل فريق النصر والذي يقوده المدرب الفرنسي رودي غارسيا، يفوق بحوالي أربع مرات الراتب السنوي الذي كان يتقاضاه رونالدو مع مانشستر يونايتد (26 مليون يورو).

ويأتي رحيل رونالدو عن يونايتد بعد المقابلة التلفزيونية المدوية التي أجراها قبل مدة، وقال فيها إنه شعر "بالخيانة" من قبل إدارة النادي الإنجليزي، متهمًا إياهم بمحاولة إطاحته وأنه لا يكنّ احترامًا للمدرب الهولندي إريك تن هاغ. وجاء في بيان للنادي: "كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل وبمفعول فوري"، قبل قرابة ستة أشهر من نهاية عقده.

وعلى الرغم من عدم صدور أي تصريح يؤكد المعلومات المتداولة من قبل النجم البرتغالي الذي يركز في هذه الأثناء على مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم 2022 في قطر، تزعم التقارير في إسبانيا أنه تم الاتفاق بين الجانبين.

وقال سعيد العويران نجم منتخب السعودية السابق في مداخلة تلفزيونية مع قناة "المحور" ضمن برنامج "الريمونتادا"، تعليقا على خبر انتقال رونالدو إلى النصر السعودي: "أرفض ذلك تمامًا والمبلغ المعروض كبير جدا".

وتابع قائلا "أنا أستطيع أن أشتري ناديا كاملا بالمبلغ المعروض لشراء رونالدو".

وفور خروج هذه المعلومات إلى العلن، بدأت ردود أفعال عشاق اللاعب البرتغالي وأنصار فريق النصر السعودي، تتوالى على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي تغريدة نشرها عبر تويتر، كتب فايز المالكي الممثل الكوميدي السعودي: "كريستيانو رونالدو يوافق على عرض نادي النصر السعودي".

وبدوره، قال فيصل الهاجري، مذيع ومقدم برامج في قنوات الكأس، "حسب مصادري .. خبر كريستيانو رونالدو و رغبة النصر بالتعاقد معه، صحيحة بنسبة 90%".