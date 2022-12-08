اللجنة الدولية للصليب الأحمر زارت أسرى حرب أوكرانيين وروساً

اللجنة الدولية للصليب الأحمر زارت أسرى حرب أوكرانيين وروساًمحادثة
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس أنها تمكنت أخيراً من الوصول إلى أسرى حرب أوكرانيين وروس، في زيارات كانت حتى وقت قريب محدودة للغاية ومتقطّعة.
وقال بيان صادر عن اللجنة "الأسبوع الماضي، قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة استغرقت يومين لأسرى حرب أوكرانيين. وتجري زيارة أخرى هذا الأسبوع. وخلال الفترة ذاتها، أُجريت زيارات لأسرى حرب روس. ويتم التخطيط لإجراء المزيد من الزيارات بحلول نهاية الشهر".
قوات روسية تشارك في تدريبات تكتيكية في بيلاروس
قالت روسيا يوم الخميس، إن قواتها تشارك في تدريبات تكتيكية في بيلاروس، وسط مخاوف من أن موسكو تضغط على حلفائها للمشاركة أكثر في الحرب في أوكرانيا.
وقالت بيلاروس، إنها لن تدخل في الحرب في أوكرانيا لكن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أمر في السابق قوات بلاده بالانتشار مع قوات روسية قرب الحدود الأوكرانية وعزا ذلك لتهديدات من كييف والغرب.
حاكم: سفينة روسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود
قال ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول، أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم، يوم الخميس إن الأسطول الروسي أسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود.
وأضاف على تطبيق تيليجرام "هذا الصباح، أسقطت سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود طائرة مسيرة فوق البحر".
شولتس: الضغط الدولي أرغم روسيا على التراجع عن التهديد باستخدام السلاح النووي
اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة نشرت الخميس أنّ خطر لجوء موسكو إلى السلاح النووي في غزوها لأوكرانيا تضاءل لأنّ المجتمع الدولي "رسم خطاً أحمر" لروسيا على هذا الصعيد.
وقال شولتس في مقابلة مع وسيلتي إعلام هما "فونكي" الألمانية و"ويست فرانس" الفرنسية إنّ "أمراً واحداً تغيّر في الوقت الراهن: لقد توقّفت روسيا عن التهديد باستخدام السلاح النووي".