البرتغال..أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات ومقتل شخص

وضعت السلطات المحلية العاصمة البرتغالية لشبونة في حالة تأهب قصوى مساء الأربعاء وحثت الناس على البقاء في منازلهم حيث قتلت الأمطار الغزيرة شخصًا واحدًا على الأقل وجرفت السيارات وغمرت العديد من المباني والأنفاق.

أبلغت هيئة الحماية المدنية عن وقوع أكثر من 400 حادثة ، من الشوارع التي غمرتها المياه ومحطات القطارات وكذلك المستشفيات. واضطرت السلطات إلى إغلاق الطرق والأنفاق.

كما تم تحويل رحلتين بسبب الفيضانات في مدارج المطار. لقيت امرأة تبلغ من العمر 55 عامًا حتفها في قبو غمرته المياه في Alges بالقرب من لشبونة.

وقال أحد السائقين الذين علقت سياراتهم في نفق في مدينو لشبونة: "عندماوصلت للنفق، كانت هناك 14 سيارة بالداخل، ولكن مستوى المياه إرتفع وعلقت في النفق. تمكن رجال الإطفاء من إخراج سيارة أخرى عالقة، لكن سيارتي تعطلت كثيرًا لذا لم يتمكنوا من ذلك." وأضاف "عندما دخلنا لم يكن منسوب المياه يرتفع هكذا ولكن بعد ذلك إرتفع بسرعة ولم نتمكن من الخروج لأن حركة المرور كانت كثيفة بالخارج ".