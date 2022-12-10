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رياضة

وفاة صحافي أميركي في ستاد لوسيل أثناء تغطية مباراة هولندا والأرجنتين

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
الصحافي الأميركي غرانت وال
الصحافي الأميركي غرانت وال   -   حقوق النشر  فيسبوك

توفي الجمعة في الدوحة صحافي معروف يعمل لصالح قناة "سي بي إس سبورتس" الأميركية، كان قد أوقِف في قطر لارتدائه قميصا بألوان قوس قزح، حسبما أعلنت زوجته والاتحاد الأميركي لكرة القدم.

كان غرانت وال (48 عاما) قد عمل في مجلة "سبورتس إيلاسترايتِد" بصفته متخصصا في كرة القدم، قبل انضمامه إلى "سي بي إس سبورتس" في العام 2021.

وقد توفي أثناء تغطية مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا.

وأفاد راديو "إن بي آر" الأميركي، بأن الصحافي سقط أرضا في استاد لوسيل مع اقتراب المباراة من نهايتها. وقد قدّم له الطاقم الطبي الإسعافات الأولية، قبل حمله على نقالة.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، يبدو أن وال تعرض لنوبة قلبية.

كان وال متزوجا من الدكتورة سيلين غاوندر المتخصصة في الأمراض المعدية والتي سبق لها أن ظهرت مرارا على التلفزيون خلال جائحة كوفيد-19. وكتبت زوجته على تويتر "أنا مصدومة تماما". 