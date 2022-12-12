شاهد: الثلوج تكسو مدينة براغ التاريخية

استيقظ سكان مدينة براغ، والثلوج تكسو مدينتهم التاريخية. وتشهد جمهورية التشيك تساقط ثلوج أكثر من المعتاد في هذا الوقت من العام. وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية التشيكية استمرار هطول الثلج مع انخفاض كبير في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، حتى نهاية الأسبوع القادم.

كما حذرت وكالة الأرصاد الجوية من إضرابات في حركة السير والمرور نتيجة الثلوج والجليد على الطرقات. وتتوقع الوكالة أن يصل سمك الثلوج إلى 15 سنتيمترا في بعض المواقع مثل جنوب بوهيميا.