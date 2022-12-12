English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

رياضة

شاهد: توقعات الجالية المغربية في مرسيليا لمباراة فرنسا المغرب الأربعاء القادم

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
مشجع مغربي في لندن. 2022/12/10
مشجع مغربي في لندن. 2022/12/10   -   حقوق النشر  David Cliff/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

تستعد الجالية المغربية في مرسيليا لمباراة ستجمع منتخب المغرب والمنتخب الفرنسي لأول مرة في كأس العالم، يوم الأربعاء القادم.

ويقول جميل، بائع بقالة في مرسيليا من أصول مغربية لوكالة فرانس برس:" "سنفوز بالكأس! سنواجه الأرجنتين في الجولة الأخيرة، وسنفوز بالكأس. هل تريد معرفة توقعات مباراة فرنسا المغرب؟ سننتهي بنتيجة 2-1 للمغرب."

أما علي مخلوفي وهو بائع بقالة من أصول مغربية أيضا" "أردت أن يلعب المنتخب المغربي ضد ميسي وكريستيانو لكن ليس ضد فرنسا. كان بإمكاني أن أشجع فرنسا لكن الآن اختلف الأمر. الآن نحن ضدهم، علينا أن نغلبهم".

وقال آخر: "إنه أمر هائل بالنسبة لنا. إن تأهل المغرب إلى نصف النهائي أمر جميل للغاية، وتاريخي. دعونا نأمل أن تكون مباراة جيدة لكليهما، وآمل أن يتأهل المغرب على أي حال. أشجع المغرب أكثر من فرنسا ولكن لا أعرف لماذا، لكني أحب فرنسا".

وكانت الجالية المغربية قد احتفت بانتصار المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي، والمرور إلى نصف نهائي مونديال قطر في شوارع مدن فرنسية مثل باريس ومرسيليا وغيرها، حاملين الأعلام المغربية. 

يدخلُ المغرب التاريخ باعتباره أول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز الرياضي، والذي بعث بالكثير من البهجة والسرور على قلوب المشجعين العرب.

المصادر الإضافية • أ ف ب