شاهد: توقعات الجالية المغربية في مرسيليا لمباراة فرنسا المغرب الأربعاء القادم

تستعد الجالية المغربية في مرسيليا لمباراة ستجمع منتخب المغرب والمنتخب الفرنسي لأول مرة في كأس العالم، يوم الأربعاء القادم.

ويقول جميل، بائع بقالة في مرسيليا من أصول مغربية لوكالة فرانس برس:" "سنفوز بالكأس! سنواجه الأرجنتين في الجولة الأخيرة، وسنفوز بالكأس. هل تريد معرفة توقعات مباراة فرنسا المغرب؟ سننتهي بنتيجة 2-1 للمغرب."

أما علي مخلوفي وهو بائع بقالة من أصول مغربية أيضا" "أردت أن يلعب المنتخب المغربي ضد ميسي وكريستيانو لكن ليس ضد فرنسا. كان بإمكاني أن أشجع فرنسا لكن الآن اختلف الأمر. الآن نحن ضدهم، علينا أن نغلبهم".

وقال آخر: "إنه أمر هائل بالنسبة لنا. إن تأهل المغرب إلى نصف النهائي أمر جميل للغاية، وتاريخي. دعونا نأمل أن تكون مباراة جيدة لكليهما، وآمل أن يتأهل المغرب على أي حال. أشجع المغرب أكثر من فرنسا ولكن لا أعرف لماذا، لكني أحب فرنسا".

وكانت الجالية المغربية قد احتفت بانتصار المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي، والمرور إلى نصف نهائي مونديال قطر في شوارع مدن فرنسية مثل باريس ومرسيليا وغيرها، حاملين الأعلام المغربية.

يدخلُ المغرب التاريخ باعتباره أول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز الرياضي، والذي بعث بالكثير من البهجة والسرور على قلوب المشجعين العرب.