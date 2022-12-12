English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المملكة العربية السعودية

السعودية أنفقت 5.1 مليار ريال على حوافز الصناعات العسكرية المحلية في 2021 و2022

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
إنفاق سعودي لتحفيز الصناعات المحلية العسكرية
إنفاق سعودي لتحفيز الصناعات المحلية العسكرية   -   حقوق النشر  AP Photo

قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية يوم الاثنين إن المملكة أنفقت 5.1 مليار ريال (1.4 مليار دولار) على حوافز لتعزيز الصناعة العسكرية المحلية على مدى العامين الماضيين.

وأضاف أحمد العوهلي أن الحوافز شملت 3.3 مليار ريال أنفقت على البحث والتطوير في الصناعات العسكرية في 2021 و2022. 

وجرى توزيع 1.8 مليار ريال المتبقية على شركات منها الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي).

وقال وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية إن الشركة ستركز في السنوات المقبلة على الأنظمة المسيرة والرادارات والأمن الإلكتروني.