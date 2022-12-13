لتكتمل الفرحة.. سياسيون ونشطاء يطالبون السلطات المغربية بإطلاق سراح معتقلي الرأي

في وقت يستعد فيه "أسود الأطلس" لخوض المعركة ما قبل الأخيرة مع فرنسا، حاملة اللقب، والجار الأخير أمام المغرب في طريقه "الحلم" نحو النهائي التاريخي لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وفي ظل الأجواء الخرافية التي عمت الشوارع العربية بعدما تخلّص المغرب من عقبة إسبانيا في ثمن النهائي، ثم البرتغال في ربع النهائي، قرر سياسيون ونشطاء مغاربة رفع أصواتهم في محاولة لاستغلال هذا الحدث الضخم، مطالبين السلطات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

ونشرت صفحات عبر تويتر، مشهد مصور يظهر نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وهي تطالب بالإفراج عن المعتقلين قائلة: "كما أفرح المنتخب الوطني الشعب المغربي.. فإن على الحكومة أن تفرح المواطنين بسياسات تحقق العدالة.. وتفرج عن الصحفيين المعتقلين ومعتقلي حراك الريف، وأن تفرح جميع الأمهات المغربيات".

بدورها دعت الصحفية المغربية هاجر الريسوني إلى الإفراج عن المعتقلين، وقالت "أطلقوا سراحهم ليفرحوا معنا". وكتبت في تغريدة عبر تويتر "ديروا النية وبراكا من انتهاكات حقوق الانسان. ديروا نية وأطلقوا سراح المعتقلين خليهم يفرحوا معنا. ديروا النية نساليو مع الفساد، ونربط المسؤولية بالمحاسبة. ديروا النية خلينا ننتهي من هذا المسار الطويل نحو الديمقراطية. ديروا نية وخليونا نفرحوا بوطنا كدولة ديمقراطية وحقوق الإنسان".

وكان للإعلامية المغربية رأيا مشابها، وعلقت على خبر فوز المنتخب المغربي في تغريدة نشرتها عبر تويتر وجاء فيها : "فرحة استثنائية بانتصار المغرب.. لكن مرة أخرى لن تكتمل هذه الفرحة إلا بإطلاق سراح معتقلينا السياسيين وكما احتفلنا بأمهات اللاعبين نتمنى أن تفرح أمهات المعتقلين في هذا اليوم الاستثنائي".

وقال بشير بن شيب: "اغتنموا الفرصة واطلقوا سراح المعتقلين ، ليغنم الشعب بفرحة حريتهم ومعانقتهم أمهاتهم".

وكتب محمد الغوات عبر فيسبوك : "ننتظر البشرى من القصر الملكي بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي والتعبير.. لتكون الفرحة داخل كل البيوت المغربية".

بدورها، كتبت بشرى فضيلي في منشور عبر فيسبوك "لتكتمل فرحة المغاربة اطلقوا سراح جميع المعتقلين".

وسيكون ملعب "البيت" في الخور، مسرحا لدربي الجيران الثاني في الدوحة، بعد الأول بين تونس وفرنسا (1-صفر) في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول.

وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي الثلاثاء، أن طموحه ولاعبيه هو بلوغ المباراة النهائي لكأس العالم قطر 2022، مؤكدا أن لاعبيه "سيقاتلون من أجل بلوغ المباراة النهائية" الأربعاء عندما يواجهون فرنسا في دور الأربعة على ملعب البيت في الخور.

وتصدر المغرب مجموعة قوية تضم كرواتيا وبلجيكا، قبل تخطي إسبانيا بركلات الترجيح في ثمن النهائي، ثم البرتغال بهدف يوسف النصيري في ربع النهائي، ليصبح أول منتخب إفريقي وعربي بلغ هذا الدور المتقدّم.