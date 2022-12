بكلمات مؤثرة.. مشاهير يتفاعلون مع خبر انتحار أسطورة الدي جي الأمريكي "تويتش" بعمر الـ40

تصدّر خبر وفاة الممثل وأسطورة الدي جي الأمريكي ستيفن بوس منتحراً بعمر الـ40 وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، ولا تزال ردود فعل المشاهير والسياسيين وكلمات المواساة تتوالى منذ صدور الخبر المفجع.

ولم تتضح الأسباب التي دفعت الدي جي إلى الانتحار حتى الآن.

وكتبت ميشال أوباما في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على تويتر، وأرفقتها بصورة تجمع بوس بزوجته وأطفاله الثلاثة "شعرت بالحزن عندما علمت بوفاة ستيفن "تويتش" بوس، الذي عرفته منذ سنوات من خلال مبادرة "هيا لنتحرك" (Let's Move) الخاصة بي.. قلبي مع زوجته أليسون وأطفاله الثلاثة في هذا الوقت العصيب ".

وأصدرت أليسون هولكر بوس، زوجة بوس، بيانا أعلنت فيه وفاة الممثل المعروف باسم تويتش، قائلة "من أثقل الأشياء على قلبي أن أخبر الجميع وفاة ستيفن، لقد كان يضيء كل مكان يتواجد فيه".

وفي البيان الذي نشرت مجلة "بيبول" الأمريكية المتخصصة في أخبار المشاهير، نسخة عنه، قالت أليسون "لقد كان العمود الفقري لعائلتنا وأفضل زوج وأب، ومصدر إلهام لمعجبيه".

وعلقت ألين دي جينيريس، الممثلة الكوميدية الأمريكية ومقدمة برنامج "ذي إلين ديجينيريس شو" The Ellen DeGeneres Show الحواري على خبر وفاة بوس قائلة: "انا محطمة.. كان ساحراً ومضيئاً.. كان عائلتي، أحببته من كل قلبي.. سأفتقده.. من فضلك أرسل حبك ودعمك لأليسون وأطفالك_ ويسلي ومادوكس وزايا".

انضم بوس إلى فريق عمل برنامج "ذي إلين ديجينيريس شو" كضيف دي جي، قبل أن يصبح في ما بعد لاعب أساسي في السلسلة الشهيرة، وحصل على ترقية في عام 2020 وأصبح المنتج التنفيذي المشارك في البرنامج الكوميدي.

بدوره، كتب روبرت غريفين لاعب كرة القدم الأمريكي "ندعوا اليوم لعائلة ستيفين تويتش بوس ولكل محبيه.. لقد رحل باكراً جداً".

وختمت أليكسون البيان برسالة وجهتها إلى زوجها، وقالت "ستيفن.. نحن نحبك ونفتقدك وسأحفظ لك دائماً آخر رقصة".

وتلقت شرطة لوس أنجلوس اتصالاً من أحد الفنادق، يوم الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول، يفيد بالعثور على بوس ميتاً بعد أن قام بإطلاق النار على نفسه، بعد يومين من نشره فيديو راقص.

وشارك تويتش في العديد من الأفلام والعروض ومن بينها "Modern Family" و"Step Up All In".