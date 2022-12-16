بعد إدانته بجرائم حرب.. الحكم على قائد متمرد سابق في كوسوفو بالسجن 26 عاما

أصدرت المحكمة الخاصة بكوسوفو في لاهاي الجمعة أول حكم لها بتهم ارتكاب جرائم حرب، بعدما قضت بسجن القائد المتمرد السابق صالح مصطفى مدة 26 عاماً.

وقالت القاضية مابي فيلت-فوليا متوجهة إلى مصطفى إن المحكمة "تقضي بسجنكم 26 عاماً" بعد إدانته خصوصاً بتهمتي القتل والتعذيب.

وحكم على مصطفى بعد إدانته بتهم تعذيب معتقلين في مركز اعتقال كان يشرف عليه الانفصاليون الألبان خلال حرب الاستقلال مع صربيا بين العامين 1988 و1999.

وأتى الحكم في وقت تشهد فيه كوسوفو توترات عرقية جديدة بعد ربع قرن تقريباً على الحرب. وسجل خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي تبادل لإطلاق النار مع الشرطة فيما استهدفت أيضاً قوات حفظ النظام التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأدين مصطفى بجرائم حرب عدة منها الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل، وبرئ من تهمة المعاملة الوحشية لأنها مشمولة بتهمة التعذيب على ما أفاد القضاة.