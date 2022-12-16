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رياضة

مونديال 2022: إصابة 3 لاعبين فرنسيين بـ"فيروس طفيف منتشر" قبل يومين من النهائي

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بقلم:  يورونيوز
صورة تذكارية لأعضاء المنتخب الفرنسي لكرة القدم قبيل مباراته مع المنتخب المغربي في نصف النهائي من مونديال قطر، 14 ديسمبر 2022.
صورة تذكارية لأعضاء المنتخب الفرنسي لكرة القدم قبيل مباراته مع المنتخب المغربي في نصف النهائي من مونديال قطر، 14 ديسمبر 2022.   -   حقوق النشر  AFP

غاب الثلاثي رافايل فاران وإبراهيما كوناتيه وكينغسلي كومان الجمعة عن تمارين المنتخب الفرنسي قبل يومين من نهائي مونديال قطر ضد الأرجنتين، وذلك بسبب العياء وفق ما أفاد مصدر من حاملي اللقب.

وسبق لكومان أن غاب عن تمارين الخميس بسبب "فيروس طفيف منتشر" وفق الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وهو لم يشارك أيضاً قبلها بيوم في الفوز على المغرب 2-صفر في الدور نصف النهائي.

ويشكل مرض فاران وكوناتيه مصدر قلق كبير للمدرب ديدييه ديشان بسبب دورهما المحوري في قلب دفاع "الديوك"، لاسيما بعد اضطرار دايو أوباميكانو الى الغياب عن مباراة المغرب بسبب المرض الذي حرم أيضاً فرنسا من خدمات لاعب الوسط أدريان رابيو خلال لقاء المنتخب الإفريقي.

وأفاد المهاجم راندال كولو مواني الجمعة في مؤتمر صحافي أن "هناك بعض الانفلونزا المنتشرة لكن لا شيء خطير".

وعاد رابيو وأوباميكانو إلى تدريبات المنتخب الخميس.

في مواجهة الفيروس الذي أصاب الفريق في الأيام القليلة الماضية والذي نتج بحسب ديشان عن "درجات الحرارة التي انخفضت" في قطر أو حتى عن "مكيفات الهواء"، أكد المنتخب أنه اتخذ الاحتياطات الصحية.

وأوضح المدرب أن الاحتكاك بين أوباميكانو ورابيو وبقية المجموعة كانت محدودة قبل نصف النهائي.

المصادر الإضافية • أ ف ب