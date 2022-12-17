مونديال قطر: كرواتيا تحرز المركز الثالث بعد التغلب 2-1 على المغرب

فازت كرواتيا 2-1 على المغرب لتحرز المركز الثالث بكأس العالم لكرة القدم في قطر وتضمن إنهاء البطولة بين أول ثلاثة مراكز للمرة الثانية على التوالي يوم السبت.

وكان هدف ميسلاف أورشيتش في نهاية الشوط الأول كافيا لحسم المباراة بعد هدف مبكر لكل فريق في أول تسع دقائق في مواجهة مثيرة أمام مدرجات ممتلئة باستاد خليفة الدولي عندما ألغى أشرف داري تقدم يوسكو غفارديول للفريق الأوروبي.

وربما لم تكن الميدالية البرنزية سوى عزاء بعد هزيمة الفريقين في الدور قبل النهائي، لكن بدا أن كرواتيا والمغرب عازمان على التعويض بعد الخسارة أمام الأرجنتين وفرنسا على الترتيب.

وحضرت جماهير المغرب بأعداد غفيرة لدعم الفريق في قطر، ولم يختلف الأمر يوم السبت حيث أطلقت صيحات الاستهجان كلما استحوذت كرواتيا على الكرة.

ومنح غفارديول التقدم لكرواتيا عندما أرسل لوفرو ماير ركلة حرة إلى إيفان بريشيتش الذي أفلت من المدافع ومرر الكرة إلى مدافع رازن بال شبورت لايبزيج ليهز الشباك بعد سبع دقائق.

واحتاج المغرب إلى دقيقتين فقط لإدراك التعادل من ركلة حرة أيضا حيث حاول ماير إبعاد الكرة لكنها وصلت إلى أشرف داري غير المراقب ليضعها بضربة رأس في المرمى.

وعثر المغرب على مساحات في دفاع كرواتيا لكن الفريق الأفريقي افتقر للفاعلية في الثلث الهجومي.

لوكا مودريتش وإيفان بيريسيتش بعد المباراة AP Photo

وعاقبت كرواتيا الفريق المغربي قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول عندما اصطدمت تسديدة ميسلاف أورشيتش الرائعة في القائم إلى داخل مرمى ياسين بونو ثم حافظ الفريق على تفوقه في الشوط الثاني.

وتراجع الأداء في الشوط الثاني مع تملك الإرهاق من الفريقين بعد مشوار طويل في البطولة حيث خاض كل منهما مباراته السابعة في قطر.

وتجاهل الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح غفارديول بعد تدخل من سفيان أمرابط الذي عاد للعب في الخلف بعد إصابة ثنائي دفاع المغرب.

نجم المغرب أشرف حكيمي عقب انتهاء اللقاء AP Photo

وكاد يوسف النصيري أن يدرك التعادل للمغرب في الوقت المحتسب بدل الضائع لكنه وضع الكرة بضربة رأس فوق المرمى.

وصمدت كرواتيا لتحقق الفوز وتكرر ما فعلته في 1998 عندما نالت البرونزية بالفوز على هولندا.