بعد مبابي.. حكيمي يقطع إجازته ويعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان

عاد لاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي إلى صفوف ناديه الباريسي (باريس سان جيرمان)، يوم الأربعاء، وذلك بعد أربعة أيام فقط من مشاركته في المباراة الترتيبية في مونديال قطر، وبعد يوم واحد فقط من تواجده في المغرب للاحتفال بالإنجاز التاريخي لأسود الأطلس.

وجاءت عودة حكيمي إلى "القلعة الباريسية" بعد ساعات قليلة فقط من "العودة المفاجئة" لزميله في النادي ونجم المنتخب الفرنسي كليان مبابي إلى باريس سان جيرمان.

ورغم منح إداراة "بي سي جي" اللاعبين المشاركين في مونديال قطر فترة راحة لمدة 10 أيام إلا أن مبابي وحكيمي فضلا قطع الإجازة والعودة مبكرا للتدريبات. كما تبعهما لاحقا لاعبي المنتخب البرازيلي نيمار وماركوس كوريا.

ونشر نادي "بي أس جي" على حسابه الناطق بالعربية في تويتر مقطع فيديو يظهر نزول حكيمي من مركبة ودخوله إلى مركز التدريبات ليقوم بتحية زملائه وعلق النادي على الفيديو مغردا "عودة حكيمي إلى القلعة الباريسية".

كما غرد النادي في منشور آخر "حكيمي عاد أيضا إلى التدريبات اليوم" وأرفقه بصور لحكيمي رفقة زملائه، من بينها صورة له رفقة صديقه مبابي وهما يتحدثان.

ولعل هذه الصورة تعيد للأذهان المباراة التي جمعت بين اللاعبين في مونديال قطر حيث خسر المنتخب المغربي في المباراة المؤهلة للدور النهائي ضد فرنسا، وما تلاها لاحقا من مواساة مبابي لصديقه حكيمي وتبادلاهما للقمصان على أرضية الملعب وهي صور لاقت انتشارا واسعا على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

أشرف حكيمي وكيليان مبابي عقب نهاية مباراة فرنسا والمغرب في مونديال قطر AFP

مبابي يعانق حكيمي عقب نهاية المباراة التي جمعت فرنسا والمغرب في مونديال قطر 2022 أ ب

وكان حكيمي قد حقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق رفقة أسود الأطلس في مونديال قطر 2022 عندما بلغ المربع الذهبي ليكون بذلك المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يحل رابعا في بطولة كأس العالم.

وقدم المنتخب المغربي بطولة استثنائية ومشورا ملحميا حين فاز على منتخبات قوية على غرار بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، ليكتفي بالمركز الرابع بعد خسارته أمام المنتخب الكرواتي بقيادة موديريتش بنتيجة هدفين لهدف.